ISW: В РФ командование войной оказалось под угрозой - не могут решить, кто из генералов главнее

Александр Лапин и Сергей Суворикин / Фото Википедия

Прекращение оперативной паузы войск России вряд ли приведет к массовому увеличению наземных атак по всей территории Украины, однако ограниченные наземные штурмы продолжатся. Они будут сосредоточены на направлениях к городам Славянск, Северск и Бахмут в Донецкой области.

Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Их оценку подтвердило решение минобороны страны-агрессора.

Так, 16 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ командующему южной группировкой войск генералу армии Сергею Суровикину и командующему центральной группой генерал-полковнику Александру Лапину усилить наступательные действия на всех направлениях. Но эксперты предполагают, что темпы возобновляющегося штурма оккупантов, вероятно, в ближайшее время будут колебаться или "спотыкаться".

Накануне российская армия нанесла меньше наземных ударов по всем направлениям, чем 15 июля, но сохранила усиление артиллерийских и ракетных обстрелов.

Шойгу заявил, что Суровикин и Лапин продолжат командовать силами на восточной оси, даже несмотря на то, что для их концентрации и усилий такого масштаба потребуется только один, очень высокопоставленный главнокомандующий.

"Суровикин в принципе должен командовать, потому что он выше Лапина. Но Шойгу даже не назвал Суровикина главой южного военного округа (ЮВО), несмотря на вероятное отстранение от должности командующего ЮВО генерала армии Александра Дворникова и опыт Суровикина в командовании своей южной группировкой в войне против Украины. Лапин, напротив, был и остается командующим центральным военным округом", – рассуждают аналитики ISW.

В Институте изучения войны убеждены, что неспособность Кремля использовать оперативную паузу для реорганизации структуры своего военного командования в Украине и его решение вместо этого сохранить временную командную структуру "очень странны".

Эксперты уверены, что очевидное двойное командование двух высокопоставленных генералов операциями на очень небольшой территории может помешать российским операциям на фронте в дальнейшем.

Напомним, с начала июня высшее командование России отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины.Силы на Донбассе возглавил генерал Сергей Суровикин.

Как сообщал Главред, генерал армии Николай Маломуж также спрогнозировал, как будут развиваться события на войне до конца лета и можно ли ожидать перелома. По его словам, все озвученные Россией планы сложно реализовать, за исключением, возможно, частей Луганской и Донецкой областей.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Другие новости: