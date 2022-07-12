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Россия перебрасывает войска в Белгородскую область, но Харьков не возьмут – Арестович

12 июля 2022, 09:39

Маневры оккупационных войск могут осложнить движение ВСУ в Харьковской области, считает Алексей Арестович.

Харьков
Особого продвижения войск РФ на Харьковском направлении не фиксируется - Арестович / Коллаж УНИАН, Reuters

Военное командование России стягивает войска в Белгородскую область, но особого движения оккупантов на Харьковском направлении не фиксируется. Россияне могут запустить свои силы на Изюмское или Харьковской направление, однако без существенных стратегических последствий. Врагу не удастся захватить Харьков, тем не менее, ситуация может осложнить продвижение ВСУ в регионе. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире YouTube-канала Фейгин Live он рассказал о том, что противник перебрасывает дополнительные резервы в Белгородскую область. Сейчас Киев не фиксирует особого продвижения российских войск на Харьковском направлении.

Читайте такжеРоссийская 144-я дивизия готова выдвинуться на Харьков: Арестович оценил риск повторного штурма"Движения войск на Харьковском направлении особо нет. Тактические ходы. Но, по некоторым данным, российское командование перебрасывает дополнительные части в Белгородскую область", - говорит Арестович.

По его словам, вряд ли следует ожидать, что российские подразделения обязательно будут направлены в сторону города Харькова. Их могут запустить на Изюмское направление, возможно, и на Харьковское. Харьков им вряд ли удастся захватить, но такие маневры могут осложнить продвижение ВСУ в области.

"Там перспективы введения могут быть разные — на Изюмское направление и тому подобное, но, возможно, и на Харьковское. Посмотрим. В любом случае, никаких последствий это особо не принесет. В смысле взятия города. Но может осложнить нашим войскам наше движение по Харьковской области", - предполагает внештатный советник главы ОП.

Также он подчеркнул, что Россия, возможно, специально направляет свои силы в Белгородскую область, чтобы не дать продвинуться ВСУ на Харьковщине и перебрасывать подкрепление на другие важные участки фронта, среди которых Изюмское направление.

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Ситуация в Харькове и Харьковской области

Российская армия продолжает обстреливать Харьков и область. Оккупанты наносят ракетные и артиллерийские удары. Страдают и гибнут мирные жители.

Захватчики в понедельник утром, 11 июля, обстреляли Харьков. Под удар попали Слободской и Основянский районы города. Известно о 31 пострадавшем. 3 человека погибли.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов 12 июля сообщил, что оккупанты обстреляли Шевченковский район областного центра, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы области. Есть погибшие.

Синегубов подчеркнул, что войска РФ пытаются проводить наступательные действия в Харьковской области.

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