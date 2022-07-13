Бойцы ВСУ героически отбили вражеские штурмы Харькова и Бахмута - Генштаб

ВСУ успешно отбивали атаки россиян - Генштаб / Фото УНИАН

В среду, 13 юля, бойцы ВСУ успешно отбивали вражеские попытки провести штурмы на Харьковском и Бахмутском направлениях, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении противник активизировал контрразведывательные действия. Идут постоянные обстрелы населенных пунктов Сумской области.

На Харьковском направлении украинские военные в очередной раз отбили вражеский штурм в направлении Дементьевки. Враг пополняет запасы и пытается восстановить человеческие ресурсы. При этом россияне пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских военных в Харьковской области. Продолжаются постоянные обстрелы населенных пунктов оккупантами.

На Славянском направлении захватчики осуществляют обстрел из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе ряда населенных пунктов. Врагом был нанесен авиаудар вблизи Мазановки. Попытки штурма в направлениях Ивановки и Долина наши защитники успешно отбили и отогнали оккупантов назад.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел. Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы районов Николаевки, Кривой Луки, Северска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направления оккупанты обстреливали ряд населенных пунктов и Угледарскую ТЭС. При этом попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины наши воины метким огнем свели на нет. Оккупанты, с потерями, отошли. Разведку боем в районе Покровского враг тоже бездарно провалил.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения, но интенсивность атак стала меньше.

На Южнобужском направлении войска агрессора осуществляли обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах около 20 населенных пунктов.

В акватории Черного и Азовского морей в состоянии готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает четыре носителя высокоточного оружия.

Война России против Украины

Министр обороны Алексей Резников 10 июля объявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ украинской армии освободить южные регионы Украины от российской оккупации. ВСУ накапливают оружие, чтобы выполнить задачу.

Глава государства Владимир Зеленский 11 июля заявил, что приоритет армии Украины – освобождение всех территорий, которые захватила Россия. Как полагает гарант, это является главной целью всех украинцев.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай полагает, что ВСУ могут освободить все свои земли. Но для этого силам обороны Украины нужно достаточное количество западного вооружения. Согласно прогнозу Гайдая, российские войска могут захватить Донбасс, но после того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции, Путин может объявить в России всеобщую военную мобилизацию.

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