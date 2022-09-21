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Десятки миллионов людей оказались на грани голода: Зеленский на ГА ООН призвал мир наказать РФ

21 сентября 2022, 07:08

Мир должен быть солидарен с Украиной и сделать все, чтобы привлечь агрессора Россию к ответственности за ее аморальные политические игры, заявил президент.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что десятки миллионов людей оказались на грани голода / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на полях Генассамблеи ООН по видеосвязи. Во время своего выступления глава государства призвал мир к солидарности в том, чтобы сделать все, чтобы привлечь страну-агрессора Россию к ответственности за ее аморальные политические игры.

Президент Зеленский подчеркнул, что "каждый человек в мире должен быть лишен голода и даже его угрозы, каждая страна в мире должна быть надежно защищена от голода".

"А любое государство, которое провоцирует голод, которое пытается сделать доступ к пище какой-то привилегией, которая пытается поставить защиту народов от голода в зависимости от улыбки фортуны или милости какого-то диктатора, такое государство должно получать от мира жесточайшую реакцию. Реакцию, как за применение оружия массового поражения – химического, биологического или ядерного. Ибо распространение голода – это такое же безнравственное и бесчеловечное оружие массового поражения, как распространение смертоносных бактерий или радиации", – сказал президент.

Он напомнил миру, что и наша страна потеряла миллионы граждан в результате голодоморов, поэтому знает, что такое "продовольственная безопасность". Зеленский отметил, что прилагаются все усилия для того, чтобы возобновить украинский аграрный экспорт. При этом своими регулярными ракетными ударами Россия блокирует украинские порты и мешает строить новую логистику экспорта, чем провоцирует голод в многих странах.

"За восемь месяцев прошлого года Украина экспортировала около 38 миллионов тонн агропродукции. За восемь месяцев этого года мировой рынок получил почти на 10 миллионов тонн меньше. Минус 10 миллионов тонн нашего агроэкспорта – это плюс десятки миллионов людей, которые оказались на грани голода или голодают. И это лишь начальные последствия российской блокады наших портов, российских попыток ракетными ударами помешать нам строить новую логистику экспорта и безнравственной политической игры с колебаниями продовольственных цен. Россия должна за это отвечать", – заявил Зеленский.

Несмотря на войну, Украина продолжает оставаться гарантом Продовольственной программы ООН, добавил президент. Он подчеркнул, что наша страна готова и дальше экспортировать продукцию и помогать тем странам, которые в этом нуждаются.

"И мы призываем вас к солидарности. Будьте солидарны с нами в привлечении России к ответственности. Будьте солидарны с нами в том, чтобы гарантировать право любого человека и любой страны на защиту от голода, право на еду", – призвал он.

Экспорт зерна из Украины

22 июля в Стамбуле состоялась церемония подписания соглашения по поставкам зерна и продовольствия из Украины. Стороны договорились о содействии безопасному судоходству для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" в течение 120 дней с возможностью продления этого срока.

При этом Украина не подписывала напрямую соглашение с РФ. Соответствующие договоренности были подписаны между Украиной, Организацией Объединенных Наций и Турцией. Так же российская сторона подписала соглашение с ООН и Турцией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об экспорте зерна по Черному морю является демонстрацией Украины возможности выстоять в войне против РФ. Он подчеркнул, что появился шанс снизить остроту продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия.

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