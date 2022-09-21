'Мы уничтожим всех': Залужный ответил на объявление мобилизации в РФ

Валерий Залужный / Фото facebook.com/vzaluznyj

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный прокомментировал объявление в РФ Владимиром Путиным "частичной мобилизации".

ВСУ уничтожат всех врагов, сколько бы их ни было. Об этом он написал в своем Facebook.

"Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага. Объявление мобилизации в России является тому подтверждением", - подчеркнул главком ВСУ.

Он отметил, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не повлияют на нашу готовность бороться за свою свободу.

"Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю - добровольно или по мобилизации", - добавил Залужный и напомнил о том, что ВСУ уже более 8 лет сдерживают вооруженную агрессию РФ против Украины.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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