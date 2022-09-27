Шокировала всех: пятикратная олимпийская чемпионка спешно сбежала из России после войны в Украине

Анастасия Давыдова / ТАСС, скриншот

Знаменитая российская спортсменка и обладательница 5 медалей Олимпийских игр шокировала всю Россию.

Чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова спешно покинула территорию России и не планирует возвращаться.

"У "Матч ТВ" есть скан письма об отъезде Давыдовой из России, в котором отмечается, что она не планирует возвращаться назад", - сообщил заместитель генерального продюсера пропагандистского телеканала "Матч ТВ" Василий Конов.

В Федерации синхронного плавания России (ФСПР) в комментарии информагентству ТАСС заявили, что для них отъезд коллеги стал полной неожиданностью.

"Анастасия нас не уведомляла о своих планах, но сотрудники школы, в которой она работает, подтверждают эту информацию. Мы сейчас узнаем подробности, федерация дополнительной информацией не располагает. Все шокированы этой новостью, будем выяснять, что произошло", - сказала первый вице-президент ФСПР Ольга Брусникина.

В России собрались выяснять, связан ли отъезд спортсменки с войной в Украине или личными проблемами спортсменки.

Отметим, что Давыдова, помимо пяти олимпийских медалей, 13 раз выигрывала чемпионат мира и семь раз – чемпионат Европы.

Она была знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

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