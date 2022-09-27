Шокировала всех: пятикратная олимпийская чемпионка спешно сбежала из России после войны в Украине

В России собрались выяснять, связан ли отъезд спортсменки с войной в Украине.
Знаменитая российская спортсменка и обладательница 5 медалей Олимпийских игр шокировала всю Россию.
Чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова спешно покинула территорию России и не планирует возвращаться.
"У "Матч ТВ" есть скан письма об отъезде Давыдовой из России, в котором отмечается, что она не планирует возвращаться назад", - сообщил заместитель генерального продюсера пропагандистского телеканала "Матч ТВ" Василий Конов.
В Федерации синхронного плавания России (ФСПР) в комментарии информагентству ТАСС заявили, что для них отъезд коллеги стал полной неожиданностью.
"Анастасия нас не уведомляла о своих планах, но сотрудники школы, в которой она работает, подтверждают эту информацию. Мы сейчас узнаем подробности, федерация дополнительной информацией не располагает. Все шокированы этой новостью, будем выяснять, что произошло", - сказала первый вице-президент ФСПР Ольга Брусникина.
В России собрались выяснять, связан ли отъезд спортсменки с войной в Украине или личными проблемами спортсменки.
Отметим, что Давыдова, помимо пяти олимпийских медалей, 13 раз выигрывала чемпионат мира и семь раз – чемпионат Европы.
Она была знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
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