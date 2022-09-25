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"Что за позор": футболисты сборной РФ оконфузились из-за санкций, а фанаты шокированы игрой Украины

25 сентября 2022, 19:38

А вот победа "желто-синих" со счетом 5:0 ввела в ступор и шокировала фанатов из РФ.

Сборная России по футболу
Сборная России по футболу / championat.com

Сборная России по футболу, которую с позором выгнали из всех европейских и мировых соревнований, в товарищеском матче с большим трудом обыграла команду Кыргызстана.

Поединок в Бишкеке завершился со счетом 1:2, при этом подопечные Карпина пропустили первыми, а победный гол забили на последних минутах.

Для россиян это стало первой игрой за последние 10 месяцев. 14 ноября прошлого года Россия уступила Хорватии 0:1 в квалификации на чемпионат мира-2022.

Сама матч против Кыргызстана вызвал негативную реакцию со стороны российских болельщиков. Фанаты называют уровень игры позором, отмечая низкую профессиональную подготовку своих соотечественников.

По мнению юзеров, даже на фоне киргизов, находящихся на 95-м месте в рейтинге ФИФА, сборная России выглядела очень блекло.

Многие резко высказываются о выступлении российской сборной, называя произошедшее на стадионе.

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Россияне в ужасе от сборной Украины по футболу

Накануне сборная Украины по футболу, крупно обыграв команду Армении в Лиги наций, посрамила все надежды российских болельщиков. Фанаты страны-агрессора до поединка всячески желали успеха армянам, высказывая предположения о поражении подопечных Петракова.

Победа "желто-синих" со счетом 5:0 ввела в ступор и шокировала фанатов из РФ. Русские признались, что не ожидали такого результата и он их шокировал.

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27 сентября "сине-желтые" определят победителя группы B1 Лиги наций во втором матче со сборной Шотландии.

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