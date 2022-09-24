Украина разгромила Армению в Лиге наций и шокировала соперника

Сборная Украины сохранила шансы на Дивизион A Лиги наций.
Сборная Украины по футболу провела матч Лиги наций против сборной Армении.
После неприятного поражения 3:0 от Шотландии украинские футболисты реабилитировались и смогли разгромить соперника.
Украинцы активно начали первый тайм, но допустили немало ошибок, из-за которых пришлось попахать нашему голкиперу Андрею Лунину.
На 22-й минуте сборная Украины повела в счете. Виктор Цыганков в пределах штрафной отдал Зубкову, который прострел на дальнюю стойку - Тымчику оставалось лишь подставить ногу, чтобы отправить мяч в сетку ворот.
Во втором тайме армянская сборная вышла с намерением отыграться, но на 57-й минуте забила Украина.
Третий гол Украина оформила на 69-й минуте. Снова к забитому мячу приложился Зубков.
Еще дважды сборная Украины забила в финальные 10 минут.
Благодаря победе 5:0 украинская сборная сохранила шансы на выход в Лигу А.
27 сентября "сине-желтые" определят победителя группы B1 Лиги наций во втором матче со сборной Шотландии.
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