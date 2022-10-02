Украинский боксер Усик находится на передовой: его менеджер рассказал подробности

Украинский боксер Александр Усик находится на передовой / скриншот

Известный украинский боксер в супертяжелом весе 35-летний Александр Усик находится на передовой. Он поехал туда, чтобы поддержать украинских защитников. Об этом заявил его менеджер Эгис Климас, сообщает Talk Sport.

Усика вдохновили раненые солдаты, которых он увидел в госпитале.

"На этот момент, пока мы говорим, Усик находится в Украине на передовой. Конечно, не с оружием, но он ободряет бойцов. Он поддерживает свою страну", - сказал Эгис Климас.

Он добавил, что когда Усик зашел в палату, то ему все аплодировали. Там были бойцы, котор потеряли ноги, некоторые были без рук.

"Чувство пребывания там было невероятным, каждый плакал. Они говорили: "Нет, ты нам здесь не нужен, иди туда и дерись, ты боксер, ты чемпион". Как только он вышел из больницы, он сказал: "Я собираюсь это сделать", - добавил менеджер Усика.

Ранее Усик заявлял, что Путин постоянно демонстрирует якобы силу, что в реальности является обманом. Он назвал российского диктатора слабым.

"Он все это делает, показывая, что он сильный, и красивый. На самом деле он не такой, это все обман. Он показывает, что он сильный, но он слабый. Путин показывает, какой он, но он очень слабый", - подчеркнул Александр Усик.

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