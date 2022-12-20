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"Согревая сердца добрыми делами": Зеленский рассказал о финской школьнице, помогающей ВСУ носками

20 декабря 2022, 10:23
14-летняя Генриикки из Финляндии собственноручно вяжет шерстяные носки, продает их, а заработанные деньги донатит на нужды Украины.
Зеленский, носки
Владимир Зеленский/ коллаж фото УНИАН и Telegram-канал президента Зеленского

14-летняя финская школьница с экзотическим именем Генриикки после начала полномасштабного военного вторжения РФ против Украины вяжет теплые шерстяные носки, продает их и все вырученные деньги жертвует в поддержку нашей страны и нашей армии. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он показал фото мягких игрушек и носков, которые передала ему маленькая жительница Финляндии.

"В этом году День Святого Николая – особенный. Не потому, что его затмила война, а потому, что все мы уверены: добро имеет невероятную силу и побеждает, а вера в то, что никакое зло не устоит, очень крепка", – заявил президент.

Зеленский также говорит, что многие украинские дети просили на День святого Николая победы для своей страны.

'Согревая сердца добрыми делами': Зеленский рассказал о финской школьнице, помогающей ВСУ носками

"Все мы во время войны творим друг для друга чудеса. Поддерживаем и помогаем, согревая сердца других добрыми делами и наполняя теплом свои", – подытожил украинский лидер.

Напомним, ранее в центре Днепра маленькая Соломия играла на сопилке, а собранные за свою прекрасную музыку деньги передавала на фронт - на помощь защитникам Украины от оккупантов. Девочка собрала 118 тысяч гривен и передала их на нужды армии.

Позднее в Ивано-Франковской области две школьницы продают домашнюю выпечку, лимонад и самодельные свечи, чтобы помочь ВСУ. Лишь за четыре дня 12-летней Ангелине и 10-летней Тане удалось собрать более 2,5 тыс. грн.

Другие новости:

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