В Чернигове 9-летняя школьница обрезала волосы для помощи ВСУ

Кира Губина в парикмахерской / suspilne.media

9-летняя жительница Чернигова Кира Губина остригла свои длинные волосы, чтобы помочь Вооруженным силам Украины.

К такому решению она пришла в укрытии, где она вместе с родителями, братьями и сестрой скрывалась от обстрелов, говорится в материале Суспильного.

Волосы девочка отращивала всю жизнь, поэтому перед визитом к парикмахеру очень волновалась.

Родители не были против и поддержали дочь в ее решении.

Отметим, что В семье Губиных четверо детей. Они переехали в Чернигов два года тому назад. Их дом стоит на окраине города, которую с первых дней войны обстреливали русские войска. Дом устоял, но нуждается в ремонте.

/ suspilne.media

На вопрос, почему не потратила деньги на ремонт, например своей комнаты, Кира говорит: "Ну потому что им не нужны какие-то подсветки в комнату. Им нужен, например, хлеб, еда, вода. Возможно, на рации какие-то там они собирают. Поэтому я им должна добавить. Я так думаю, что должна прямо. Просто я хочу хоть что-то сделать для ВСУ".

За косы девочка получила 3,5 тыс. гривен, их родители перечислят своим друзьям военным на передовую.

/ suspilne.media

"У нас есть друзья, которые служат в ВСУ. Сейчас они под Луганском, их там около 20. Они сейчас собирают на рации, тепловизоры", – рассказывают родители.

Ранее сообщалось о том, что на Тернопольщине 9-летняя девочка продает свои игрушки, чтобы собрать деньги на тепловизор для военных.

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