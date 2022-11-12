В России скандал: знаменитая чемпионка мира сбежала из страны и отказалась выступать за родину

Российская гимнастка Симакова / скриншот, pixabay

В России случилась истерика. Знаменитая гимнастка и двукратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике россиянка Анастасия Симакова покинула Россию.

Как оказалось, Симакова будет выступать за сборную Германии. 18-летняя уроженка Омска вместе с родителями год назад переехала в Нюрнберг по программе репатриации, где и живет до сих пор.

В начале октября Анастасия получила немецкий паспорт и подала заявку на зачисление на немецкую базу в Шмидене.

"Я бы хотела тренироваться здесь", – заявила Симакова в интервью Stuttgarter Nachrichten.

Тренер немецких гимнасток Юлия Раскина призналась, что у Симаковой дефицит тренировок и она находится не в форме, однако она очень талантлива.

Накануне 10 ноября Федерация гимнастики Германии (ФГГ) разрешила Анастасии выступать за сборную страны.

Теперь Симаковой нужно пройти спортивный отбор.

"Анастасия сможет считаться членом сборной Германии только после того, как получит право выступать на международных соревнованиях и пройдет отбор в национальную команду", – цитирует ТАСС главу пресс-службы ФГГ Торстена Хартманна.

Россия в шоке от бегства гимнастки

А вот главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, которая поддержала войну в Украине и диктатора Путина заявила, что она якобы не знает о действиях своей спортсменки.

"Я не знала, что она выступала в Бундеслиге. Она уехала в Германию лечить ногу, дальше ничего не знаю, мне неизвестно", - заявила Винер росСМИ.

Отметим, с момента полномастштабного вторжения войск России в Украине российские гимнасты отстранены от международных соревнований решением Международной федерации гимнастики (FIG).

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