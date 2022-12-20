РФ пыталась убедить США в том, что война в Украине не станет проблемой для России - NYT

США предупреждали, что в случае полномасштабного вторжения, ответ Запада принесет серьезные последствия.

Патрушев пытался доказать США, что война в Украине не навредит РФ / Коллаж фото УНИАН, Википедия

Перед началом полномасштабной войны в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, Кремль пытался убедить США в том, что война якобы не принесет серьезные проблемы в РФ. Об этом заявил бывший посол США Джон Салливан, а также другие американские чиновники, сообщает NYT.

Как оказалось, в том, что война в Украине не станет проблемой для РФ, пытался убедить именно секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время встречи с директором американского ЦРУ Уильяма Бернса. Патрушев и Бернс встретились в Москве в начале ноября 2021 года, тогда уже были серьезные переживания насчет полномасштабного вторжения.

Бернс предупреждал, что если Путин развяжет кровавую войну, то Запад не будет стоять в стороне и даст мощный ответ, который принесет серьезные последствия для России. Однако Патрушев самоуверенно заявил, что российские войска были модернизированы и они теперь якобы "могут конкурировать с Соединенными Штатами".

Джон Салливан добавил, что россияне были убеждены в своей быстрой "победе" и повторяли, что для них "не будет проблемой делать то, что они хотят".

Напомним, ранее сообщалось о том, что именно Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников пытались убедить Путина в необходимости развязать войну против Украины. Именно этой войной Кремль хотел решить вопрос "западной агрессии". Патрушев и Бортников были принципиально настроены по вторжению до конца лета 2021 года.

Также считается, что одним из главных сторонников вторжения РФ в Украину является российский 71-летний миллиардер Юрий Ковальчук - близкий друг Путина. Сообщается, что именно он навеивал диктатору мысль о необходимости показать Западу "силу Москвы".

Другие новости: