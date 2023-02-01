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Эксперт назвал вероятные направления и сроки масштабного наступления РФ

1 февраля 2023, 16:53
Постоянное накопление оккупантов РФ идет в Беларуси, а также в Курской области, сообщил Михаил Жирохов.
российский танк, российские танки, российская военная техника
РФ может пойти в новое наступление / Миноборони РФ

Теплая погода делает полевые дороги абсолютно непригодными для колесного транспорта. Поэтому вероятное наступление РФ в таких условиях выглядит как минимум самоубийством, заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

Как подчеркнул он в интервью Сurrenttime, постоянное накопление оккупантов РФ идет в Беларуси, а также в Курской области, однако там сил и средств сейчас явно недостаточно для наступления.

Эксперт подчеркнул, что на сегодня единственное место, где российская кадровая армия воюет – это Угледар.

"И то там воюет буквально одной бригадой, одним полком. Все те мобилизованные, вся та кадровая армия сейчас не участвует в активных боях. Поэтому Россия имеет возможность накапливать резервы", — пояснил он.

В то же время собеседник обратил внимание на то, что вероятное наступление РФ из Беларуси будет подкреплено белорусскими войсками, которые будут идти вторым эшелоном и брать под контроль территории.

"Я, например, не исключаю возможности наступления на Харьков, потому что Белгородская область является тылом, логистика проще и наступать там будет в разы проще. Но тут [большую роль играет] военное искусство – не военная наука, а искусство. И все зависит от того, какие будут планы и насколько они сделают это наступление неожиданным для украинского командования", — добавил Жирохов.

Угроза нового наступления РФ

Ранее сообщалось о том, что РФ стремиться сохранить ранее захваченные территории Украины, поэтому планирует новое наступление.

При этом Кремль намерен давить на Украину и западных союзников с тем, чтобы они согласились на выгодное РФ перемирие, пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что РФ стала более реалистично относиться к своим амбициям и признает, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, российские оккупанты не смогут повторить сценарий широкомасштабного наступления, которое было в феврале 2022 года.

У РФ на сегодня нет соответствующего ресурса, а в Украине совсем другая мотивация.

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