"Путин - искусный лжец": Кулеба оценил "обещание" Путина не убивать Зеленского

Словам русского диктатора о планах по убийству президента Украины Владимира Зеленского никак нельзя доверять, считает Дмитрий Кулеба.

Кулеба оценил "обещание" Путина не убивать Зеленского / коллаж фото УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин многократно был уличен во лжи, поэтому словам о планах по убийству президента Украины Владимира Зеленского никак нельзя доверять. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

"В прошлом Путин давал обещания не оккупировать Крым, не нарушать Минские соглашения, не вторгаться в Украину, но все это он сделал. Не дайте себя обмануть: он искусный лжец. Каждый раз, когда он обещал ничего не делать, это было частью его плана", ‒ подчеркнул глава МИД.

Скандальное заявление бывшего премьера Израиля о Путине и Зеленском

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал, о чем говорил с российским диктатором Владимиром Путиным 5 марта в Москве.

По словам Беннета, Путин заверил его в первые дни войны, что он не убьет президента Зеленского.

"Я знал, что Зеленский находится под угрозой, в бункере. Я сказал ему [Путину]: "Ты собираешься убить Зеленского? Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского". "Я должен понять, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?" Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского", – рассказал экс-премьер Израиля.

В ответ советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что слова бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета про "обещание Путина не убивать президента Украины Владимира Зеленского" не соответствуют действительности.

"Возникают странные инсайды эксов о "посредничестве": Путин якобы давал "гарантии не убивать", а "Запад прервал перспективные переговоры". Но все это фикция", - написал чиновник в Twitter.

В августе издание Washington Post раскрыло новые детали подготовки РФ к масштабному вторжению в Украину. О планах Кремля разведке США стало известно еще в октябре 2021 года. Российские войска планировали взять Киев в кольцо и захватить столицу за 3-4 дня. Российский спецназ должен был найти и сместить президента Владимира Зеленского (убив его, если потребуется) и установить дружественное Кремлю марионеточное правительство.

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