Путин пообещал не убивать Зеленского: экс-премьер Израиля рассказал, о чем говорил с диктатором в начале войны

5 марта Нафтали Беннет провел трехчасовые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. После этого израильский чиновник позвонил Зеленскому.

Нафтали Беннет рассказал, о чем три часа говорил с Путиным в Москве в начале войны / Фото ОП, УНИАН, скриншот

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел трехчасовые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве, после чего созвонился с президентом Владимиром Зеленским. Тогда детали разговоров не разглашались. Сейчас же Беннет рассказал, о чем беседовал 5 марта с хозяином Кремля.

По словам Беннета, Путин заверил его в первые дни войны, что он не убьет Зеленского, передает The Times of Israel.

"Я знал, что Зеленский находится под угрозой, в бункере… Я сказал ему [Путину]: "Ты собираешься убить Зеленского? Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского". "Я должен понять, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?" Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского", – рассказал экс-премьер Израиля.

После этого, по его словам, он сразу позвонил Зеленскому и сказал: "Я только что пришел со встречи, он не собирается тебя убивать. Он [Зеленский] спросил меня: "Ты уверен?" Я сказал: "100%. Он не собирается убивать тебя".

Беннет утверждает, что через два часа Зеленский зашел в свой кабинет и "сделал там селфи, [на котором украинский президент сказал] "я не боюсь" и все такое".

По словам экс-премьера Израиля, Путин также "согласился не настаивать на разоружении Украины", а Зеленский в те же выходные якобы отказался от стремления вступить в НАТО.

"Все, что я делал [в рамках посреднических усилий], согласовывалось с США", – добавил Беннетт.

Как сообщал Главред, в марте 2022 года издание The Jerusalem Post писало со ссылкой на источники, что Нафтали Беннет во время телефонного разговора порекомендовал президенту Зеленскому принять условия России по прекращению войны.

В частности, Беннет предложил Зеленскому согласиться на признание российского суверенитета над Крымом и закрепление нейтрального статуса Украины. Зеленский не последовал совету Беннета.

В августе издание Washington Post раскрыло новые детали подготовки РФ к масштабному вторжению в Украину. О планах Кремля разведке США стало известно еще в октябре 2021 года. Российские войска планировали взять Киев в кольцо и захватить столицу за 3-4 дня. Российский спецназ должен был найти и сместить президента Владимира Зеленского (убив его, если потребуется) и установить дружественное Кремлю марионеточное правительство.

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