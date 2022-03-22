Премьер Израиля может приехать в Киев для участия в переговорах о прекращении огня в Украине - СМИ

В Иерусалиме отметили, что украинская сторона считает, что приезд главы правительства будет способствовать продвижению переговоров Украины и России.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не исключает возможность визита в Киев для переговоров между Украиной и Россией о прекращении огня. Готовить визит поручили Службе общей безопасности (ШАБАК).
Об этом сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на источники.
В Иерусалиме отметили, что украинская сторона считает, что приезд главы правительства будет способствовать продвижению переговоров.
По словам собеседника, сотрудники Службы общей безопасности полагают, что организация визита в Киев станет ужасом для них, потому что город регулярно подвергается ударам.
В то же время официальный Иерусалим заявлял, что Беннет поедет в столицу Украины в том случае, если стороны будут близки к соглашению.
Как сообщал Главред, Израиль, позиция которого по вопросу войны РФ с Украиной была неоднозначной, открыто поддержал Киев. Иерусалим осуждает российскую агрессию, нарушение территориальной целостности государства и убийства гражданского населения. Как заявил министр иностранных дел страны Яир Лапид, содействовать России в обходе санкций Запада израильское государство не будет.
21 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Иерусалим – правильное место для переговоров Украины с Россией.
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