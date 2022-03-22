УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Премьер Израиля может приехать в Киев для участия в переговорах о прекращении огня в Украине - СМИ

22 марта 2022, 05:38

В Иерусалиме отметили, что украинская сторона считает, что приезд главы правительства будет способствовать продвижению переговоров Украины и России.

Нафтали Беннет
Нафтали Беннет рассматривает возможность своего визита в Киев / Фото Reuters

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не исключает возможность визита в Киев для переговоров между Украиной и Россией о прекращении огня. Готовить визит поручили Службе общей безопасности (ШАБАК).

Об этом сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на источники.

В Иерусалиме отметили, что украинская сторона считает, что приезд главы правительства будет способствовать продвижению переговоров.

По словам собеседника, сотрудники Службы общей безопасности полагают, что организация визита в Киев станет ужасом для них, потому что город регулярно подвергается ударам.

В то же время официальный Иерусалим заявлял, что Беннет поедет в столицу Украины в том случае, если стороны будут близки к соглашению.

Как сообщал Главред, Израиль, позиция которого по вопросу войны РФ с Украиной была неоднозначной, открыто поддержал Киев. Иерусалим осуждает российскую агрессию, нарушение территориальной целостности государства и убийства гражданского населения. Как заявил министр иностранных дел страны Яир Лапид, содействовать России в обходе санкций Запада израильское государство не будет.

21 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Иерусалим – правильное место для переговоров Украины с Россией.

Другие новости:

viber
война в Украине Израиль война России и Украины
Реклама
Популярное
Условия для окончания войны: Путин рассказал Эрдогану, что ему нужно от УкраиныУсловия для окончания войны: Путин рассказал Эрдогану, что ему нужно от Украины Сколько продлится война в Украине: известный таролог рассказала, когда наступит мирСколько продлится война в Украине: известный таролог рассказала, когда наступит мир Гороскоп на сегодня, 20 марта 2022: Львам – успех во всем, Весам – приятное знакомствоГороскоп на сегодня, 20 марта 2022: Львам – успех во всем, Весам – приятное знакомство Украинцы могут погнать Путина до Урала: почему война скоро закончитсяУкраинцы могут погнать Путина до Урала: почему война скоро закончится "Война моментально завершится": Невзоров рассказал, как остановить Россию"Война моментально завершится": Невзоров рассказал, как остановить Россию

Последние новости

05:38

Премьер Израиля может приехать в Киев для участия в переговорах о прекращении огня в Украине - СМИ

05:15

Зеленский не исключил возможность создания новых альянсов безопасности

04:46

Зеленский рассказал, как Путин приготовил "капкан" для вероятного начала Третьей мировой войныВидео

04:16

Календарь магнитных бурь на апрель 2022: когда будет штормить и как с этим бороться

03:46

Враг стягивает силы для удара по Киеву: что известно о планах оккупантов РФВидео

Реклама
03:33

Война в Украине: Китай не станет поддерживать ни одну из сторон - BloombergВидео

02:56

"Путина прижали к стене": Байден оценил удар РФ гиперзвуковыми ракетами по УкраинеВидео

02:50

3 женские стрижки, которые подходят всем и не требуют времени и усилий для укладки

02:13

Комплексы ПВО и дроны-камикадзе: США отправили в Украину новую партию оружияВидео

02:05

Голливудская актриса прочла на украинском языке стих Симоненко в поддержку УкраиныВидео

01:25

ВСУ отбросили врага под Киевом: над Макаровом поднят флаг УкраиныВидео

01:13

Путин не стремится к завершению войны: США вместе с Украиной пообещали удар по Кремлю

00:54

Ольга Сумская оправдалась за молчание дочери, которая живет в РФ, о войне в Украине

00:48

Путин сменил тысячу охранников, поваров и прислуги из-за страха отравления

00:29

Завершение войны, гарантии и решение по Крыму с Донбассом: Зеленский назвал условия Украины

21 марта, понедельник
23:51

Без встречи с Путиным непонятно, на что готова РФ для прекращения войны - ЗеленскийВидео

23:32

Груз 200 для Феодосии: ликвидирован подполковник - командир штурмового батальона оккупантовВидео

23:24

Венгрия устроит блокаду закрытия неба над Украиной и эмбарго на газ из России

23:21

"Пусть сын Лукашенко воюет!": Оля Полякова призвала белорусов отказаться воевать в УкраинеВидео

23:18

Когда состоится встреча Зеленского и Путина: в Офисе президента объяснили ситуацию

Реклама
23:09

Невероятно вкусная и хрустящая закуска из черствого хлеба за 10 минут: простой рецептВидео

22:46

Экс-директор ЦРУ назвал причину массового отстрела генералов РФ в УкраинеВидео

22:17

Гороскоп на апрель 2022 года для Львов: назван самый травмоопасный и самый прибыльный деньВидео

21:59

Угроза атаки Беларуси: в Украине анонсировали создание армии добровольцев и свержение ЛукашенкоВидео

21:49

Россия может напасть на Польшу, Варшава готовится к такому сценарию – посол

21:36

"Эй, Путин, в Одессе вы - обычный поц": Коля Серга остроумно подколол президента РФ и оккупантовВидео

21:29

"Идея-фикс": у Зеленского назвали главную цель Путина в войне против УкраиныВидео

21:03

США отправят Украине тайно приобретенные советские системы ПВО - WSJ

21:00

Диалога РФ и Японии по Курилам больше не будет: Москва заявила о разрыве переговоров с Токио

20:49

Компромиссы на переговорах с РФ: Зеленский анонсировал референдум по ключевым вопросамВидео

20:33

Украинцы с флагами и призывом "Нет войне" пытались остановить пришвартовку яхты Абрамовича в Турции

20:22

Задержан TikTok-"наводчик", сливший видео с расположением позиций ВСУ у ТРЦ RetrovilleВидео

19:54

Приметы на 23 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:44

Нелюди воюют с детьми: оккупанты открыли огонь по автобусам с детьми

19:38

Байки России о гиперзвуковом оружии: почему метание "Кинжалами" – это очковтирательствомнение

19:22

Подоляк назвал самые эффективные способы воздействия на российскую элиту

18:51

Армия Украины в 7-й раз разбила оккупантов России в Чернобаевке

18:38

Гороскоп на апрель 2022 для Раков: переезд, непредвиденный финансовый кризис и новый статус

18:38

Украина не будет выполнять ультиматумы России – ЗеленскийВидео

18:30

Басков, Киркоров, Лорак и другие: Зеленского призвали лишить званий артистов, поддерживающих РФ

Реклама
18:18

Китай – глобальная держава: Украина призвала Пекин оказать помощь Киеву для завершения войны с РФ

17:56

В украинских черноморских портах частично обрабатываются имеющиеся суда

17:37

В Чернигове замироточили иконы Вифлеемской Божией Матери и святого Антония Печерского

17:14

Спрятал в Италии: у Путина нашли яхту "Шехерезада" за 700 миллионов долларов

16:38

Facebook и Instagram официально запретили на территории России

16:07

Провоцирует столкновение с НАТО: российский истребитель вторгся в воздушное пространство Польши

15:40

Беларусь отводит десант от украинской границы

15:30

Почему война с Украиной для России в любом случае закончится катастрофоймнение

15:26

Гороскоп на апрель 2022 для Близнецов: болезнь уйдет, а в финансах повторится прошлое 9-летней давности

15:13

РФ закрашивает на кораблях названия и бортовые номера, чтобы совершать провокации и обвинить УкраинуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять