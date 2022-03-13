Израиль не уверен в необходимости принимать в Иерусалиме переговоры Украины и РФ - The Jerusalem Post

Зеленский заявил, что переговоры Украины с Россией могли бы состояться в Иерусалиме / Reuters

Израиль не уверен в необходимости принимать у себя переговоры Украины и России. Израильская сторона опасается, что переговоры, у которых нет шансов, приведут только к ухудшению ситуации.

Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источник.

"Из нашего опыта мы знаем, что переговоры, у которых нет шансов, приводят к ухудшению ситуации", — сказал собеседник

"Мы должны посмотреть, сможем ли мы действительно быть полезными. Если будет прорыв, мы сделаем все, что угодно", — добавил он.

Собеседник также отметил, что когда речь идет о посредничестве премьер-министра Нафтали Беннета между Россией и Украиной, "мы ничего не навязываем".

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Как сообщал Главред, 12 марта президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Израиля Нафтали Беннеттом. Обсудили "перспективы мирных переговоров".

"Говорили об агрессии со стороны РФ и перспективах мирных переговоров. Должны прекратить репрессии против мирного населения: попросил содействовать в освобождении пленного мэра Мелитополя и местных общественных деятелей", - сообщил глава государства.

Также Зеленский заявил, что переговоры Украины с Россией могли бы состояться в Иерусалиме.

"Мы говорили с господином Бенетом и я ему говорил, что я считаю, что сегодня неправильно, неконструктивно встречаться в России, в Украине и в Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти хоть какое-то понимание и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а о встречах лидеров. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей и особенно Иерусалим? Я считаю, что да. И я ему это сказал", - отметил Зеленский.

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