"Продолжаем диалог": Зеленский о разговоре с премьером Израиля после его визита к Путину

/ Фото Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Как сообщил он в Twitter, переговоры состоялись по инициативе израильской стороны.

Глава государства отметил, что ранее премьер Израиля провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Продолжает диалог", - добавил Зеленский.

Отметим, что ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет приехал в Москву чтобы повести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Реклама

Тема обсуждения – война, которую развязала Россия против Украины.

Ранее Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести переговоры.

"Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я ж сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли", - сказал Зеленский, обращаясь к Путину.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.