"Чего ты боишься, я не кусаюсь. Сядь со мной, поговори": Зеленский резко обратился к Путину

Владимир Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести переговоры.

Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции, российская армия должна уйти с украинской земли.

"Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я ж сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли", - сказал Зеленский, обращаясь к Путину.

Глава государства также подчеркнул, что боится за жизнь своих близких, как и любой человек, однако бояться за свою жизнь он не имеет права, поскольку является президентом страны.

"Как и любой живой человек, мы все хотим жить. Я считаю, что если тот или иной человек не боится потерять жизнь свою или жизнь своих детей, я считаю, что это нездоровый человек. И поэтому, когда ты отправляешь кого-то на войну, как это сейчас там происходит, в другом государстве, и ты не думаешь о том, что эти люди забирают жизни или могут погибнуть – и ты этого не боишься, у тебя нет по этому поводу эмоций, я считаю, что это ненормально", - сказал Зеленский, общаясь с представителями западных СМИ в четверг.

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Он подчеркнул, что как любой человек, боится за жизнь своих близких.

"Что касается моей жизни: я президент страны, и я просто не имею права на это. И даже если это есть у меня в душе, в середине, в тех или иных моментах. Я чувствую боль так же, как и каждый из вас", - отметил глава государства.

При этом Зеленский добавил: "Я боюсь представить себе, что у меня нет государства: тебя спрашиваю, откуда ты, а ты отвечаешь: такой страны нет. Я боюсь этого".

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.