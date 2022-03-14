Израиль открыто поддержал Киев и осудил военное нападение России на Украину

Израиль отправляет в Украину гуманитарную помощь / Reuters

Израиль, позиция которого по вопросу войны РФ с Украиной была неоднозначной, открыто поддержал Киев. Иерусалим осуждает российскую агрессию, нарушение территориальной целостности государства и убийства гражданского населения. Действиям Москвы нет оправданий. Содействовать России в обходе санкций Запада израильское государство не будет. Об этом заявил министр иностранных дел страны Яир Лапид.

"Израиль не станет путем для обхода санкций, которые Запад ввел в отношении России. МИД Израиля согласовывает вопрос с партнерами, включая Банк Израиля, Минфин, Минэкономики, администрации аэропортов, Минэнергетики и другими", - пишет Лапид в своем Twitter-аккаунте.

Иерусалим осуждает военную интервенцию России в Украину, призывает прекратить боевые действия и убийства гражданского населения.

"Не может быть оправдано нарушение территориальной целостности страны и убийство гражданского населения", - сказал дипломат.

Также он добавил, что Израиль вместе с США и Европой будет работать над тем, чтобы остановить войну.

"Израиль сделает все возможное, чтобы помочь посредническим усилиям, остановить стрельбу и восстановить мир. Мы работаем вместе с нашим самым большим союзником, Соединенными Штатами, и нашими европейскими друзьями, чтобы предотвратить продолжение этой трагедии", - заверил Лапид.

При этом он отметил, что Израиль и Словакия работают над доставкой гуманитарной помощи Украине.

"На данный момент Израиль отправил в Украину более 100 тонн медицинского оборудования, генераторов и других товаров, и мы благодарим правительство Словакии за сотрудничество", - подчеркнул Яир Лапид.

Ранее президент Зеленский сказал, что Иерусалим может стать той точкой, где Украина и Россия договорятся о мире. Как полагает гарант, глава израильского правительства Беннет может оказать серьезное влияние на ход переговоров.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 14 февраля сделал заявление, что Израиль станет посредником в переговорах Украины и России по урегулированию военного конфликта.