Израиль – посредник в переговорах Украины с РФ: у Зеленского заявили о согласии Иерусалима

Украина продолжает переговоры с Израилем - Ермак / УНИАН

Официальный Иерусалим согласен стать посредником в переговорном процессе между Украиной и Россией. При этом израильское государство может принять участие в решении гуманитарных вопросов. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что Израиль согласен стать посредником в переговорах по урегулированию военного конфликта Москвы с Киевом. Украинская сторона проводит переговоры с израильской стороной по поводу участия Иерусалима в гуманитарной составляющей.

"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также ведем интенсивный диалог с Израилем относительно его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой", - отметил Ермак.

Также он добавил, что Израиль откроет въезд для родственников граждан Украины, которые уже находятся в этой стране.

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