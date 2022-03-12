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Премьер Израиля предложил Зеленскому капитулировать, президент отказался - The Jerusalem Post

12 марта 2022, 11:08

Нафтали Беннет предложил Владимиру Зеленскому согласиться на признание российского суверенитета над Крымом и закрепление нейтрального статуса Украины.

Нафтали Беннет
Нафтали Беннет посоветовал Зеленскому согласиться на условия Путина / Фото Reuters

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время телефонного разговора порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому принять условия России по прекращению войны.

В частности, Беннет предложил Зеленскому согласиться на признание российского суверенитета над Крымом и закрепление нейтрального статуса Украины, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на чиновника в правительстве Украины. По его словам, Зеленский не последовал совету Беннета.

Источник утверждает, что телефонный звонок был инициирован Беннеттом.

"На вашем месте я бы подумал о жизнях своих людей и принял бы это предложение", — сказал Беннетт.

Ответ Зеленского был коротким. "Я вас услышал".

По данным издания, Зеленскому и его людям совет израильского премьер-министра не понравился.

"Беннет сказал нам сдаться. Мы не собираемся этого делать. Мы знаем, что предложение Путина — это только начало", - отметил собеседник.

Издание также пишет, что Израиль попросил Украину не запрашивать дополнительную военную и оборонную помощь, поскольку такая просьба может нанести ущерб посредническим усилиям.

Однако, по словам чиновника, офис Зеленского не видит результатов от посредничества . Он сказал, что Беннет не столько выступает посредником, сколько функционирует как почтовый ящик и просто передает сообщения между двумя сторонами. По его словам, посредник должен попытаться найти компромисс между двумя сторонами и внести свои предложения.

"Нам не нужен почтовый ящик. У нас их достаточно. Если Беннетт хочет быть нейтральным и посредником, мы ожидаем, что он назначит кого-то, кто будет работать над этим днем и ночью и попытается найти компромисс", - сказал собеседник.

Украинские официальные лица считают, что участие Беннета в дипломатических усилиях связано с его нежеланием занять четкую позицию в отношении российского вторжения из опасения, что это нанесет ущерб связям Израиля с Россией.

Ожидается, что во вторник посол Украины Евгений Корничук встретится с председателем Кнессета Микки Леви. Чиновник сказал, что Корничук намерен дать понять Леви, что единственный вариант для Зеленского — это видеовыступление на пленуме Кнессета, а не звонок в Zoom, в котором примут участие только несколько депутатов.

Если выступления в Кнессете не произойдет, Зеленский рассматривает другие варианты. Первый — выступление в Яд ва-Шем, а второй — выступление на площади Бима в Тель-Авиве. Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи уже сказал Зеленскому, что был бы рад это организовать.

Переговоры Зеленского и Путина

11 марта пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского не исключена. Но, по его словам, предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы главы государств встречались ради результата, а не ради разговора.

10 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Говорят, что Зеленский готов к такой встрече, и Путин в принципе не против. Путин также сообщил об этой идее президенту Эрдогану", - сказал он.

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