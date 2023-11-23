Сбежавший за границу Арестович 'проехался' по Украине, похваставшись пейзажами Лондона

Сбежавший за границу экс-советник ОП и блогер Алексей Арестович решил снова поразмыслить об ущемлениях русского языка и культуры в Украине, красноречиво выложив в своих сетях фото из Лондона.
Первый пост Арестовича в Facebook касался непосредственно "новой системы безопасности", которую Украина должна представить Европе. Здесь же скандальный блогер поставил размытый вопрос о границе (вероятно, речь идет в частности об украинско-российской границе), которая, по мнению Арестовича, является "тупиковой ситуацией".
Свои рассуждения об Украине Арестович проиллюстрировал собственным фото на фоне Тауэрского моста.
Ко второму посту, в котором он критикует спикера ВР Руслана Стефанчука и сравнивает высказывания украинского языкового обмудсмена Тараса Креминя с "фашизмом" (правда, в похожем посту в Telegram), Арестович тоже добавил фото, сделанное в Лондоне - на фоне Биг-Бена.
Кто такой Арестович
После увольнения из Офиса президента Алексей Арестович резко сменил риторику - в своих выступлениях и постах он все чаще критикует военно-политическое руководство страны и намекает на мир ценой отказа от оккупированных Россией территорий.
Вместе с тем, экс-сотрудник ОП постоянно попадает в языковые скандалы, в которых занимает роль защитника русского языка и культуры.
В настоящее время Арестович находится за границей. В Украине против него открыто сразу два уголовных дела. По мнению нардепа Натальи Пипы, именно поэтому тот не хочет возвращаться в Украину.
В украинском СНБО тем временем намекают на связи Арестовича с российскими спецслужбами.
"Именно они (так называемые эксперты и "актеры-разведчики" - Главред) в этот момент заявляют о "провале" контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны (и это уже не выход на границы 1991 года), раздают советы, как воевать ВСУ, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, призывают принять "хороших русских" и в конце концов намекают, что с Россией необходимо договариваться", - высказался ранее секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов.
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