Сбежавший за границу Арестович 'проехался' по Украине, похваставшись пейзажами Лондона

Арестович упомянул Евромайдан и пожаловался на ущемления русского языка.

https://glavred.info/ukraine/sbezhavshiy-za-granicu-arestovich-proehalsya-po-ukraine-pohvastavshis-peyzazhami-londona-10519315.html Ссылка скопирована

Арестович давно не в Украине / Коллаж Главреда. Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Сбежавший за границу экс-советник ОП и блогер Алексей Арестович решил снова поразмыслить об ущемлениях русского языка и культуры в Украине, красноречиво выложив в своих сетях фото из Лондона.

Первый пост Арестовича в Facebook касался непосредственно "новой системы безопасности", которую Украина должна представить Европе. Здесь же скандальный блогер поставил размытый вопрос о границе (вероятно, речь идет в частности об украинско-российской границе), которая, по мнению Арестовича, является "тупиковой ситуацией".

Свои рассуждения об Украине Арестович проиллюстрировал собственным фото на фоне Тауэрского моста.

видео дня

Ко второму посту, в котором он критикует спикера ВР Руслана Стефанчука и сравнивает высказывания украинского языкового обмудсмена Тараса Креминя с "фашизмом" (правда, в похожем посту в Telegram), Арестович тоже добавил фото, сделанное в Лондоне - на фоне Биг-Бена.

Кто такой Арестович

После увольнения из Офиса президента Алексей Арестович резко сменил риторику - в своих выступлениях и постах он все чаще критикует военно-политическое руководство страны и намекает на мир ценой отказа от оккупированных Россией территорий.

Вместе с тем, экс-сотрудник ОП постоянно попадает в языковые скандалы, в которых занимает роль защитника русского языка и культуры.

В настоящее время Арестович находится за границей. В Украине против него открыто сразу два уголовных дела. По мнению нардепа Натальи Пипы, именно поэтому тот не хочет возвращаться в Украину.

В украинском СНБО тем временем намекают на связи Арестовича с российскими спецслужбами.

"Именно они (так называемые эксперты и "актеры-разведчики" - Главред) в этот момент заявляют о "провале" контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны (и это уже не выход на границы 1991 года), раздают советы, как воевать ВСУ, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, призывают принять "хороших русских" и в конце концов намекают, что с Россией необходимо договариваться", - высказался ранее секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.