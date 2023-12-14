"Примитивный и неудачный шаг": в ГУР прокомментировали объявление Буданова в розыск

В России Кирилла Буданова объявили в розыск. Спикер ГУР Андрей Юсов прокомментировал решение россиян и объяснил, что демонстрирует такой отчаянный шаг россиян.

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Спикер ГУР Андрей Юсов также добавил ‒ мол, россиянам не нужно разыскивать Буданова, ведь тот отнюдь не скрывается / коллаж Главред, фото УНИАН

"Объявить в розыск" главу ГУР МО Кирилла Буданова ‒ шаг довольно примитивный и неудачный даже для самих русских оккупантов. Об этом в комментарии "24 каналу" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Это примитивный и неудачный шаг даже для самой российской пропаганды, тем более неоднократно повторяющийся. С другой стороны, это очередное признание эффективности работы и руководителя ГУР, и в целом украинской разведки и спецслужб, что не может не радовать. Искать Кирилла Алексеевича Буданова не нужно, он на рабочем месте и выполняет поставленные задачи, которые и заключаются в срыве планов врага и в деоккупации украинских территорий, и собственно – в уничтожении врагов, оккупантов и военных преступников", – заявил офицер.

Юсов также добавил ‒ мол, россиянам не нужно разыскивать Буданова, ведь тот отнюдь не скрывается.

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Отравление жены Буданова и сотрудников ГУР

28 ноября стало известно, что жену главы Главного управления разведки Марианну Буданову отравили. Источники в ГУР подтвердили это и рассказали, что в ее организме нашли мышьяк и ртуть.

Дело об отравлении сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и жены руководителя ведомства Марианны Будановой расследуют в самой военной разведке. В рамках расследования будет приниматься решение относительно подключения других правоохранительных органов.

Экс-руководитель украинской внешней разведки Валерий Кондратюк рассказал, что Служба внешней разведки Украины получила неопровержимые доказательства того, что за отравлением жены руководителя ГУР Марианны Будановой стоят российские силовики.

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