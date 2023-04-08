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"Прессовали" и запугивали в Крыму: Украина вернула 31 депортированного РФ ребенка

Алексей Тесля
8 апреля 2023, 18:53 обновлено 8 апреля, 19:11
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Украинских детей запугивали, чтобы они не рассказывали ничего плохого о своем пребывании в Крыму.
Save Ukraine
В Украину вернулись депортированные РФ дети / t.me/UkraineMediaCenterKyiv

Украине удалось вернуть на родину ещё 31 ребенка из числа депортированных Россией, сообщил исполнительный директор БО "Save Ukraine" Николай Кулеба.

"В течение четвертой миссии "Save Ukraine"" спасли 18 украинских детей. Сейчас заканчивается пятая спасательная миссия, и 31 ребенок через несколько часов прибудет в Киев", – заявил Кулеба на пресс-конференции в Медиацентре "Украина-Укринформ".

Он подчеркнул, что с каждой миссией количество часов допросов в ФСБ, испытаний, через которые проходят семьи, чтобы вернуть своих детей, увеличивается.

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Кроме того, после того, как возвращение украинских детей стали массовыми, после проведения ряда спасательных миссий и особенно после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой изменилось отношение российской стороны.

"Они поняли, что каждый возвращаемый ребенок – это безоговорочное доказательство их преступлений", – отметил Кулеба.

Что известно о пребывании украинских детей в Крыму

Как сообщает The Insider, автобусы с детьми въехали в ночь на 8 апреля через Беларусь на территорию Украины. Должны были вернуться 33 ребенка, но двоих — брата и сестру — не смогли забрать, потому что их бабушка, которая должна была забирать их, умерла.

Вернувшиеся дети все в основном из Херсона, они были в разных детских лагерях. По их словам, там их каждое утро заставляли делать зарядку под гимн России. На тех, кто не вставал под гимн, писали докладную. Когда к ним приезжали чиновники или сотрудники местной администрации их заставляли участвовать в концертах и, в частности, петь песню "Вперед, Россия".

Несколько девочек рассказали, что, перед тем как отпустить их домой, с ними провели "беседу" руководители лагерей и вдалбливали им, чтобы они не рассказывали ничего плохого о своем пребывании в Крыму. Детей запугивали говоря, что "никто не знает, сколько Херсон еще будет украинским".

Депортация украинских детей РФ

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник спецподразделения МВД Украины "Беркут" Валерий Астахов применял насилие к детям и подросткам, которых русские оккупанты незаконно депортировали на аннексированный страной-агрессором, РФ, полуостров Крым.

Журналиcты сообщают, что Астахов в рядах "Беркута" пытался подавить Революцию Достоинства.

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Этот ордер является секретным. Однако также считается, что информирование общественности может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

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