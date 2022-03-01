"Преступление, за которое будет трибунал": Зеленский отреагировал на обстрел РФ Харькова ракетами

Владимир Зеленский / t.me/V_Zelenskiy_official

Российская Федерация совершила военное преступление, обстреляв Харьков реактивной артиллерией. Россияне знали, куда стреляли, это мирный город, мирные жилые районы, где нет ни одного военного объекта. За такое преступление государство ждет трибунал. Зло нужно немедленно остановить, а в отношении Москвы должны быть введены самые жесткие санкции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Российские силы сегодня жестоко обстреляли Харьков реактивной артиллерией. Это однозначно военное преступление. Мирный город, мирные жилые районы, ни одного военного объекта. Десятки записей очевидцев доказывают, что это не отдельный ложный залп, а сознательное уничтожение людей. Русские знали, куда стреляют. За это преступление точно будет трибунал, международный. Это нарушение всех конвенций. Никто в мире не простит вам убийство мирных украинских людей", - сказал он в ходе своего заявления в понедельник, 28 февраля.

Украинский гарант призвал остановить Россию, исключить ее из международных политических организаций, закрыть для нее все порты, аэропорты и каналы мира, а также перекрыть экспорт.

"Зло, вооруженное ракетами, бомбами, артиллерией – нужно остановить немедленно. Уничтожить экономически, показать, что человечество может себя защитить. Я считаю, что нужно рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов и вертолетов. За 5 дней вторжения по Украине нанесли уже 56 ракетных ударов, было выпущено 113 крылатых ракет. Мир знает, что делать. Государство, которое совершает преступления против мирных гражданских лиц, не может быть членом Совбеза ООН", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Россия 28 февраля обстреляла ракетами город Харьков. Под ударом оказались мирные районы.

Обстрелы не прекращались даже на время переговоров представителей России и Украины. В российском Минобороны говорят, что, дескать, объекты гражданской инфраструктуры они не обстреливают. Факты доказывают несоответствие действительности заявлений властей РФ.