Российские БТР, танки и войска везде: мер Харькова рассказал о жуткой ситуации в городе

Войска России / Reuters

Ситуация в Харькове по состоянию на 28 февраля напряженная. В городе идут боевые действия, оккупанты стреляют из "Градов" по жилым массивам.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

"Мы держимся. Харьков стоит и будет стоять. У нас идут боевые действия, стреляют из "градов" по жилым массивам. Только что в Индустриальном районе по шестиэтажному был залп. До этого у нас был колоссальный залп из "градов" по жилищному району в центральной части города. Есть погибшие и раненые. Часть гражданских людей и военных в больницах на операции", - говорит мэр города.

Кроме того, одним из выстрелов оккупанты попали в машину, в которой ехали семья с двумя детьми - они сгорели заживо.

По словам Терехова, сейчас украинские военные героически сражаются, обороняя Харьков.

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"Сегодня Харьков - героический город, который вместе с другими городами борется за независимость Украины. А Украина борется за всю Европу и за весь мир!" - отметил он.

Также Терехов рассказал, что сейчас "российские войска везде - БТР, танки возле города".

"Вчера они прорвались, наши войска их из города вытеснили. Сейчас они скапливаются, большие колонны опять пытаются прорваться в город. В городе работает диверсионная группа, которая уничтожается нашими украинскими войсками. Поэтому идет настоящая война", - рассказал градоначальник.

Жители города в основном находятся в укрытиях.

"Но сегодня был сравнительно мирный день, тишина. Люди из укрытий вышли набрать воды - мы организовываем подвоз воды. Они цинично были убиты. Это уже война, которая затрагивает всех, направленная на уничтожение населения, на уничтожение мирных, ни в чем неповинных жителей", - поделился Терехов.

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Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.