В Пентагоне считают, что Беларусь не будет направлять свои войска в Украину

Пентагон считает, что Беларусь не войдет на территорию Украины / golos-ameriki.ru

В Пентагоне нет информации о том, что Беларусь планирует присылать в Украину подразделения своих вооруженных сил для помощи российским оккупантам.

"Мы не видели никаких признаков того, что Путин видит необходимость послать дополнительные подразделения из других регионов России для усиления своих сил в Украине", - заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Путин начал сосредоточивать боевые мощности вокруг Украины еще осенью 2021 года. Таким образом он может задействовать 150 тысяч солдат и свыше 120 батальонно-тактических групп.

Отмечается, что большинство из этих сил уже находятся на территории Украины. Они несколько потеряли темп наступления, но это значит, что сил больше нет.

"Украинцы также восстановили свои силы и готовы к ожесточенной борьбе", - подчеркнул Джон Кирби.

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Напомним, президент США Джо Байден заявил, что российская армия намеренно атакует гражданские объекты, забрасывая их бомбами и снарядами.

"Совершенно ясно, что они это делают", - ответил глава Белого дома на вопрос журналистов, считает ли он, что Россия сознательно атакует гражданские объекты в Украине.

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