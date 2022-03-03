В Пентагоне считают, что Беларусь не будет направлять свои войска в Украину

Предполагается, что Путину хватит своего состава, который он еще с осени 2021 года начал формировать вдоль украинской границы.
В Пентагоне нет информации о том, что Беларусь планирует присылать в Украину подразделения своих вооруженных сил для помощи российским оккупантам.
"Мы не видели никаких признаков того, что Путин видит необходимость послать дополнительные подразделения из других регионов России для усиления своих сил в Украине", - заявил спикер Пентагона Джон Кирби.
По его словам, Путин начал сосредоточивать боевые мощности вокруг Украины еще осенью 2021 года. Таким образом он может задействовать 150 тысяч солдат и свыше 120 батальонно-тактических групп.
Отмечается, что большинство из этих сил уже находятся на территории Украины. Они несколько потеряли темп наступления, но это значит, что сил больше нет.
"Украинцы также восстановили свои силы и готовы к ожесточенной борьбе", - подчеркнул Джон Кирби.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что российская армия намеренно атакует гражданские объекты, забрасывая их бомбами и снарядами.
"Совершенно ясно, что они это делают", - ответил глава Белого дома на вопрос журналистов, считает ли он, что Россия сознательно атакует гражданские объекты в Украине.
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