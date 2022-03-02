ВСУ разбили командный пункт врага под Чернобылем: генерал РФ сбежал в Беларусь

/ УНИАН

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили командный пункт российских оккупантов в селе Дитятки под Чернобылем.

Как пишет в своем Facebook военный журналист Роман Бочкала, украинские военные нанесли урон 36-й армии Восточного военного округа РФ.

По его данным, начальник штаба 36-й армии Восточного военного округа генерал-майор Сергей Нырков убежал во время спецоперации ВСУ в Беларусь, город Мозырь, бросив личный состав.

"ВСУ уничтожили командный пункт россиян в селе Дитятки под Чернобылем. Начальник штаба 36 армии Восточного военного округа генерал-майор Сергей Нырков убежал во время спецоперации ВСУ в Беларусь, город Мозырь, бросив личный состав, который был уничтожен нашей армией", — пишет Бочкала.

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Ранее сообщалось о том, что в Харьковской области украинские военные с применением американских ПТРК Javelin разгромили 200-ю мотострелковую бригаду оккупационных ВС России.

Уничтоженная бригада ВС РФ считается одной из самых элитных боевых частей русской армии, которая получает самое современное вооружение.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.