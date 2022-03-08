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Евросоюз: Режим Лукашенко - соагрессор в войне России против Украины

8 марта 2022, 06:37

Беларусь несет полную ответственность за жертвы среди людей и разрушения. Страну призвали не содействовать агрессии и придерживаться международных обязательств.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / Фото Reuters

Евросоюз рассматривает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко как соагрессора войны России против Украины.

В заявлении ЕС отмечается, что полномасштабная война России против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность, передает Укринформ.

Международное сообщество выступает против российской захватнической войны.

"Россия, с участием режима Лукашенко в Беларуси как соагрессора, несет полную ответственность за жертвы среди людей, ранения и разрушения. Мы также повторяем наш призыв к Беларуси не содействовать российской агрессии и придерживаться своих международных обязательств", - говорится в заявлении.

Евросоюз выступил с требованием к России "немедленно прекратить свои военные действия, вывести все свои войска по всей территории Украины и полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод".

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Также Россия "должна прекратить свою кампанию дезинформации и кибератак".

Как сообщал Главред, Легендарный рок-музыкант, лидер групп "Ляпис 98", BRUTTO и Drezden Сергей Михалок в крайне яростной и ожесточенной форме обратился к военнослужащим Беларуси. Он назвал их "трусами и сообщниками нацистов".

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