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Российские самолеты обстреляли белорусский населенный пункт: все подробности

11 марта 2022, 16:26

До этого министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что российская авиация готовится нанести ряд ударов.

Беларусь обстреляли российские самолеты / соцсети

В пятницу, 11 марта, российская авиация нанесла удар по территории Беларуси. Самолеты России обстреляли населенный пункт Копани.

"Сегодня в 14:30 от ГПС поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н.п. Городичи и Тумени, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани (Беларусь)", - сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

Сейчас 9 пограничный отряд наблюдает занятие этого населенного пункта вражескими войсками.

В ВСУ заявили, что данные действия Российской Федерации - это провокация, цель которой втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной.

Сообщается, что штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси.

Залет 2 самолетов из соседнего государства фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ровенщине.

"Такая атака и действия врага на населенные пункты Беларуси сознательная провокация, чтобы втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной!", - сообщили в ВСУ.

Минобороны предупредило об обстрелах

До этого министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что российская авиация готовится нанести ряд ударов на территории Республики Беларусь.

Провокация готовится для того, чтобы заставить Беларусь начать воевать против Украины.

"Друзья. По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, в настоящий момент командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций. Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-беларусской границы. В частности, удару собираются подвергнуть населенный пункт Копани, Столинского района Брестской области", - отметил он.

По его словам, для маскировки Россия планирует нанести атаку из воздушного пространства Украины.

"Цель провокации - вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины. Москва пытается повязать вас кровью. Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси", - добавил Резников.

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Как сообщал Главред, 11 марта в Днепре и Луцке прогремели первые взрывы с начала вторжения России в Украину. Города подверглись авиаудару.

Взрывы были слышны даже в жилых районах городов.

Так, по предварительной информации, в Днепре оккупанты нанесли удар по заводу Петровского.

В Луцке, судя по сообщениям в Сети, враг нанес ракетный удар по аэродрому или заводу "Мотор".

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