Сколько будет стоить жилье в Киеве после войны / pixabay.com

Аналитики проанализировали нынешнюю ситуацию с войной в Украине и рынком недвижимости и заявили, что если боевые действия закончатся в ближайшие 10 дней, то ситуация с покупкой жилья существенно не изменится, хотя спрос увеличится. Однако, если полномасштабное вторжение России затянется, то недвижимость в Киеве подешевеет.

"Ситуация с рынком недвижимости сейчас такая, как с курсом гривни. На мой взгляд, недвижимость однозначно подешевеет. Ведь если раньше Киев, как столица Украины, был привлекательным для зарубежных покупателей, то теперь вряд ли кто-нибудь захочет покупать жилье здесь. Большие проблемы будут с новостройками, где часто покупали квартиры иностранцы", – рассказал аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий, сообщает "Новости.LIVE".

Между тем, британское издание PERE, специализирующееся на аналитике в сфере недвижимости, пишет, что вторжение России в Украину будет иметь множество последствий для частной индустрии недвижимости. Поэтому вызванные войной сбои будут оказывать дополнительное давление на стоимость строительства.

Кроме того, в результате инфляционный период будет более длительным, а спрос на жилье будет внушительным.

Костецкий добавил, что сейчас рынок продаж недвижимости замер.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию о возможном вторжении Беларуси на территорию Украины. По его словам, опасность есть, однако украинские военные готовы к этому.

Как известно, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявил, что Беларусь готовится совершить нападение на Украину до 21:00 11 марта.

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