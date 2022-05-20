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"Россия не такая слабая": Данилов рассказал, сможет ли Украина завершить войну в мае

20 мая 2022, 09:36

Оккупантам трудно продвигаться вглубь Украины, однако они применяют против нашего государства и стратегическую авиацию, и флот.

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Данилов рассказал, сможет ли Украина завершить войну в мае / Reuters, Facebook ООС

Мысли о том, что Украина может завершить войну в мае – легкомысленные, ведь Россия не такая слабая, как нам бы хотелось, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.

Об этом он сказал в интервью изданию "Новое время", комментируя слова ряда экспертов о возможном скором окончании войны. Данилов подчеркнул, что он склонен быть реалистом.

"Я хочу заметить, что принадлежу к тем людям, которые четко понимают, что Россия не так слаба, как бы нам хотелось. И те люди, которые говорят, что война закончится в мае, или через неделю – легкомысленные",– подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что война Украины против России – это сложный процесс. И сейчас для победы над врагом нашей стране в первую очередь нужна помощь оружием от международных партнеров – то, как быстро ее будут давать и в каких количествах, повлияет на то, как быстро закончится война. Однако, по словам Данилова, точно речь не идет о ближайших неделях.

Он отметил, что российским оккупантам сейчас трудно продвигаться вглубь Украины. Однако в РФ есть и другие способы воевать, кроме наземных. Так, захватчики используют против Украины ракеты, стратегическую авиацию и даже флот, в частности, подводные лодки.

Данилов подчеркнул, что нашему государству нужно иметь против этого всего определенные виды вооружения.

Ранее WSJ назвала пять сценариев следующего этапа войны в Украине. Москве не удалось достичь своей первоначальной цели – захватить Киев и свергнуть правительство Украины. Успех "плана Б" Путина также выглядит сомнительным.

Напомним, утром в пятницу, 20 марта, в Киевской области и Киеве прогремели мощные взрывы. Перед этим в столице, области и многих других областях Украины была объявлена воздушная тревога.

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война в Украине вторжение России Алексей Данилов
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