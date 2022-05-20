Родился в рубашке: пуля "прошила" бронежилет украинского бойца и застряла в одежде

Пуля прошила бронежилет и застряла в одежде / Коллаж УНИАН, t.me/konkurentinua

В сети появилось фото, на котором видно российскую пулю, которая прошла сквозь бронежилет украинского защитника и застряла в ткани военной формы. Воин Вооруженных сил Украины не пострадал.

Снимок был опубликован в Telegram. Его авторство приписывают бойцу одной из волынских бригад ВСУ.

"Пуля прошила бронежилет и застряла в одежде. Родился в рубашке", – говорится в подписи к фото.

Пуля застряла в бронежилете / Фото t.me/konkurentinua

Как сообщал Главред, защитнику Украины Владимиру Гордиенко чудом удалось выжить после тяжелого ранения. Парень с пулей в сердце шел двое суток, пока добрался до ближайшего села, из которого его доставили в больницу. Медики провели уникальную операцию и достали пулю, даже не останавливая сердце пациента. Теперь у 21-летнего военного останется рубец на сердце, но когда всё заживет, орган будет работать, как новый.

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