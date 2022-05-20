Родился в рубашке: пуля "прошила" бронежилет украинского бойца и застряла в одежде

Это удивительное фото попало в Сеть. Кто является автором снимка - не рассказывают, но предполагают, что это воин одной из волынских бригад ВСУ.
В сети появилось фото, на котором видно российскую пулю, которая прошла сквозь бронежилет украинского защитника и застряла в ткани военной формы. Воин Вооруженных сил Украины не пострадал.
Снимок был опубликован в Telegram. Его авторство приписывают бойцу одной из волынских бригад ВСУ.
"Пуля прошила бронежилет и застряла в одежде. Родился в рубашке", – говорится в подписи к фото.
Как сообщал Главред, защитнику Украины Владимиру Гордиенко чудом удалось выжить после тяжелого ранения. Парень с пулей в сердце шел двое суток, пока добрался до ближайшего села, из которого его доставили в больницу. Медики провели уникальную операцию и достали пулю, даже не останавливая сердце пациента. Теперь у 21-летнего военного останется рубец на сердце, но когда всё заживет, орган будет работать, как новый.
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