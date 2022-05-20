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Перевернутые танки и много скорых: колонна оккупантов самоликвидировалась по пути на фронт

20 мая 2022, 07:57

Захватчики сэкономили ресурсы нашим защитникам.

Колонна оккупантов самоликвидировалась по пути на фронт / t.me / Crimeanwind

Во временно оккупированном Крыму колонна военной техники российских оккупантов попала в ДТП. В результате аварии несколько захватчиков получили травмы.

Техника перевернулась недалеко от села Ишунь в Красноперекопском районе, пишут в местных Telegram-каналах и публикуют фото.

По сообщениям росСМИ, десять российских танков попытались выехать из Крыма. Однако из-за скользкой после дождя трассы им не удалось добраться до точки назначения.

Так, на повороте у моста гусеницы потеряли сцепление с землей, а танки начали буксовать и перевернулись.

t.me / Crimeanwind

На опубликованных в сети кадрах видно, что на место происшествия приехали три автомобиля скорой помощи, патрули правоохранителей, а также пожарные. Кроме этого рядом заметен грузовой КамАЗ, маркированный буквой "Z".

t.me / Crimeanwind
t.me / Crimeanwind

Известно, что в результате ДТП два российских захватчика получили серьезные травмы, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали, что при организации понтонно-мостовой переправы через Десну утонуло 8 оккупантов и начальник штаба 40-го инженерно-саперного полка Александр Корник. Шесть тел не смогли достать из воды из-за сильного течения

Также сообщалось, что бойцы 92-й бригады в Харьковской области захватили российскую самоходную установку Акация-М с боекомплектом. Оккупанты в панике оставили САУ после атаки украинских воинов на их позиции в Харьковской области.

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