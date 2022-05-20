Силы РФ придут в упадок, ВСУ смогут их вытеснить: генерал США назвал сроки

ВСУ имеют потенциал вытеснить российские силы назад к линии 23 февраля, говорит Бен Ходжес.
До конца августа, начала сентября силы российских оккупантов придут в упадок и Украина будет иметь достаточный потенциал для начала контрнаступления.
Это в интервью Голосу Америки спрогнозировал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
По его мнению, "с такими боями, потерями амуниции и военных, думаю, что к концу лета - конец августа, начало сентября российские силы придут в упадок и Украина будет иметь достаточный потенциал для начала контрнаступления. Чтобы вытеснить российские силы назад, по крайней мере, к линии 23 февраля".
"Думаю, это произойдет до сентября", – добавил генерал-лейтенант США.
Ранее сообщалось о том, что активизировались наступательные и штурмовые действия российских оккупантов на Донбассе.
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Отмечается, что украинские защитники за сутки сумели отразить вражеское наступление сразу на нескольких направлениях.
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