Погибли 10 человек, 35 раненых: последствия ракетного обстрела Днепропетровщины

На Днепропетровщине в результате ракетного обстрела погибли 10 человек/ Фото иллюстративное: ГСЧС Украины, УНИАН

В результате ракетного обстрела Днепропетровской области, который произошел утром в пятницу, 27 мая, по предварительным данным погибли 10 человек.

Еще около 35 человек получили ранения. Об этом рассказал председатель теробороны Днепра Геннадий Корбан в эфире национального телемарафона.

Он сообщил, что вражеская ракета ударила по полигону Национальной гвардии под Днепром.

Всего российские захватчики запустили из Ростовской области три ракеты, одна из них попала в цель.

Также Корбан отметил, что погибших могло быть больше, но по приказу Минобороны Украины армия не концентрирует более 20 человек в одном месте.

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