Оккупанты ударили ракетами по Запорожью и Кривому Рогу: есть серьезные разрушения и жертва

Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Украине - иллюстративное фото / УНИАН

Утром 25 мая российские оккупанты вновь атаковали ракетами мирные украинские города. В частности, три ракетных удара были нанесены по Кривому Рогу. Еще четыре крылатые ракеты захватчики отправили на Запорожье.

Ракетные удары по Запорожью 25 мая 2022

Как сообщили в Запорожской ОВА, в 05:13 в среду российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбило наше ПВО.

В результате ракетных ударов в Запорожье погиб один человек, еще трое - ранены. Также более 60 домов в частном секторе повреждены.

"Сейчас известно об одной погибшей и трех раненых в результате утренних вражеских обстрелов города Запорожье. Только в частном секторе города, по предварительной информации, известно о 62 поврежденных домах", - говорится в сообщении.

Ракетные удары по Кривому Рогу 25 мая 2022

В Кривом Роге российские крылатые ракеты попали в промышленное предприятие, которое получило серьезные разрушения. Информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь снова была сплошной воздушной тревогой. Под утро враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Серьезные разрушения", - говорится в сообщении.

В Криворожском районе оккупанты снова обстреляли из Ураганов Широковскую и Апостоловскую общины. Апостолово отчасти без света. К счастью, пострадавших в результате удара РСЗО нет.

Как сообщал Главред, вследствие нанесенного войсками РФ в воскресенье ракетного удара по Малину Житомирской области поврежден инфраструктурный объект "Укрзализныци", около 150 жилых домов, один человек погиб, четверо получили ранения.

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