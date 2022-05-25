Оккупанты ударили ракетами по Запорожью и Кривому Рогу: есть серьезные разрушения и жертва

Утром 25 мая два украинских города пострадали от ракетных обстрелов РФ. Три ракетных удара были нанесены по Кривому Рогу. Четыре ракеты выпустили по Запорожью.
Утром 25 мая российские оккупанты вновь атаковали ракетами мирные украинские города. В частности, три ракетных удара были нанесены по Кривому Рогу. Еще четыре крылатые ракеты захватчики отправили на Запорожье.
Ракетные удары по Запорожью 25 мая 2022
Как сообщили в Запорожской ОВА, в 05:13 в среду российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбило наше ПВО.
В результате ракетных ударов в Запорожье погиб один человек, еще трое - ранены. Также более 60 домов в частном секторе повреждены.
"Сейчас известно об одной погибшей и трех раненых в результате утренних вражеских обстрелов города Запорожье. Только в частном секторе города, по предварительной информации, известно о 62 поврежденных домах", - говорится в сообщении.
Ракетные удары по Кривому Рогу 25 мая 2022
В Кривом Роге российские крылатые ракеты попали в промышленное предприятие, которое получило серьезные разрушения. Информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночь снова была сплошной воздушной тревогой. Под утро враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Серьезные разрушения", - говорится в сообщении.
В Криворожском районе оккупанты снова обстреляли из Ураганов Широковскую и Апостоловскую общины. Апостолово отчасти без света. К счастью, пострадавших в результате удара РСЗО нет.
Как сообщал Главред, вследствие нанесенного войсками РФ в воскресенье ракетного удара по Малину Житомирской области поврежден инфраструктурный объект "Укрзализныци", около 150 жилых домов, один человек погиб, четверо получили ранения.
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