УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты изрядно перепугались: в Мелитополе прогремел мощный взрыв

30 мая 2022, 09:48

Есть информация, что ранение получила Евгения Зайцева - дочь покойного Олега Балицкого, брата фейкового губернатора-предателя Украины Евгения Балицкого.

Взрыв в Мелитополе
Взрыв в Мелитополе прогремел утром 30 мая/ Фото ria-m.tv ​

Утром в понедельник, 30 мая, во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. После этого в небе появились клубы черного дыма.

Оцеплена центральная площадь. Именно на площади в ДК Шевченко находится так называемая военно-гражданская администрация орков и коллаборантов, пишет РИА-Мелитополь.

"Российские захватчики изрядно перепугались. В городе по улице Интеркультурной едет военная техника, воют сирены", - говорится в сообщении.

По уточнённым данным, взрыв в Мелитополе произошёл за кафе "Шторм" в районе центральной площади.

В распоряжении издания появились кадры, на которых видно, как на носилках медики несут раненую.

Есть информация, что ранение получила Евгения Зайцева - дочь покойного Олега Балицкого, брата фейкового губернатора-предателя Украины Евгения Балицкого.

Взрыв в Мелитополе
В результате взрыва в Мелитополе есть раненые / Фото ria-m.tv

Росгвардейцы, полиция, военные изучают какой-то пакет на тротуаре. По непроверенным данным, ранение получили две женщины и молодой человек.

Информация предварительная и сейчас уточняется.

В оккупационной "администрации Запорожской области" подтвердили взрыв в городе и заявили, что за инцидентом стоят "украинские диверсанты".

Как сообщал Главред, в Мелитополе Запорожской области заметили предательницу Украины Екатерину Уманец. Она неоднократно получала от российских спецслужб деньги на создание и финансирование так называемой "Запорожской народной республики". Уманец вернулась в захваченный российскими оккупантами Мелитополь из Москвы.

Другие новости:

война в Украине новости Мелитополя новости Украины взрыв
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:12

Путинские солдаты чуть не убили своего генерала, который гнал их в бой - перехват СБУ

10:01

"Твоя страна воюет, а ты украинец": Гребенщикова в России записали в украинцы

10:00

В Северодонецке украинские десантники уничтожили группу оккупантов, есть пленныеВидео

09:48

Оккупанты изрядно перепугались: в Мелитополе прогремел мощный взрыв

09:28

Детонация длилась не менее часа: ВСУ в 22-й раз подожгли оккупантов в ЧернобаевкеВидео

Реклама
09:15

Битва за Северодонецк: оккупанты вошли на окраины города, ситуация тяжелая - глава Луганской ОВАВидео

09:12

Путина надули: как оконфузились власти Россиимнение

09:10

Гороскоп на июнь 2022 года для Козерогов - астролог рассказала, каким будет первый месяц летаВидео

09:06

Новая сумасшедшая мысль Лаврова: в РФ обвинили Францию в "разжигании неонацизма в Украине"

08:41

Украинские беженцы не смогут получить пенсии: кого это коснется

08:37

Гороскоп на сегодня, 30 мая 2022: Ракам – везение, Стрельцам – неприятные сюрпризы, Рыбам – удачные совпадения

08:35

Уничтожен Су-35 за 100 млн долларов: украинский пилот героически прикрыл наших штурмовиков

07:50

Утром враг нанес два ракетных удара по Одесской области: что известно на данный моментВидео

07:40

Вынес иконы, колокола и кресты: священник УПЦ МП оставил в храме голые стены, узнав о переходе в ПЦУ

07:06

ВСУ разнесли на Юге почти три десятка единиц вражеской техники и командный пунктВидео

06:36

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине срывает планы России - ISWВидео

06:31

Чем война Украины и России выгодна США, и почему Штаты помогают украинцам победитьмнение

06:09

Гороскоп на июнь 2022 года для Стрельцов: победа, крупный скандал и много денегВидео

04:45

Будет горький вкус: что категорически запрещено сажать рядом с морковью и кто ее идеальный соседВидео

04:40

Украинцам назвали самый жаркий день: накроет пекло, зальет мощными ливнямиВидео

Реклама
04:35

Украинская супермодель показала эротичный портрет в зеркале

03:51

Трофей с Евровидения-2022 продали за баснословную сумму - на что потратят средства

03:20

ТОП-5 продуктов, которые опасно давать детям

02:52

Анна Тринчер в пиджаке на голое тело заставила фанатов трепетать от восторга

02:50

Военный эксперт рассказал, какие преимущества ВСУ дадут ракеты "Гарпун"

02:20

В ближайшие годы Россия распадется на княжества: ресурсов для подавления протестов не будет

01:48

Жданов спрогнозировал разгром оккупантов на Херсонщине: что станет решающим факторомВидео

01:14

Гороскоп Таро на неделю 30 мая-5 июня: Весам – подсказки судьбы, Козерогам – важный человек

00:58

"Нация первобытных дикарей. Позор на весь мир!": Панин набросился на "существо по имени Чичерина"

29 мая, воскресенье
23:55

Зеленский о ситуации в Северодонецке: делаем все, чтобы сдержать наступлениеВидео

23:35

Лавров отреагировал на слухи о болезни Путина

23:34

"Смывают свою родину глубоко на дно": Макс Барских рассказал, почему его песни стали доступны в РФВидео

23:11

Блинкен назвал Лукашенко соучастником нападения России на УкраинуВидео

22:48

У Орбана опозорились диким фейком: сравнили Украину с нацистской ГерманиейВидео

22:45

Будет очень много сочных ягод: как приготовить лучшую подкормку для малиныВидео

22:09

"Это ж надо чтоб так штырило жестко": голая Анастасия Волочкова опозорилась перед фанатами

22:07

Шесть шагов: Украина назвала главные ожидания от саммита НАТО

21:56

У Зеленского ответили Эрдогану насчет переговоров с ПутинымВидео

21:44

"РФ лишила меня сына": пронзительный пост харьковчанки, потерявшей мужа и ребенка при обстрелеФотоВидео

21:23

"Рана была так ужасна, что я могла видеть его череп": внук Григория Чапкиса попал в ужасную аварию

Реклама
20:58

Гороскоп на июнь 2022 для Скорпионов: много работы, сюрприз и крутой поворот судьбыВидео

20:57

Главу СБУ Харьковщины выгнали с должности: Зеленский выдвинул громкое обвинениеВидео

20:51

Оккупанты обстреляли три общины под Кривым Рогом

20:34

Гиркин паникует: ВСУ заберут Донбасс с Крымом и пойдут выбивать рашистов с КубаниВидео

20:25

Санкции против России: послы ЕС не достигли согласия по шестому пакету

20:10

Приметы на 31 мая: что нельзя делать и как привлечь удачуВидео

19:58

У Зеленского предупредили: зимой РФ может устроить газовый шантаж ЕвропыВидео

19:53

Вятрович пояснил, почему Путин и россияне проигрывают войну в Украине

19:52

Россия бросает на войну чеченских зэков прямо из колоний - СМИ

19:39

Минус один голос пропаганды: путинистку Елену Ваенгу "отменили" в Израиле

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять