Оккупанты изрядно перепугались: в Мелитополе прогремел мощный взрыв

Взрыв в Мелитополе прогремел утром 30 мая/ Фото ria-m.tv ​

Утром в понедельник, 30 мая, во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. После этого в небе появились клубы черного дыма.

Оцеплена центральная площадь. Именно на площади в ДК Шевченко находится так называемая военно-гражданская администрация орков и коллаборантов, пишет РИА-Мелитополь.

"Российские захватчики изрядно перепугались. В городе по улице Интеркультурной едет военная техника, воют сирены", - говорится в сообщении.

По уточнённым данным, взрыв в Мелитополе произошёл за кафе "Шторм" в районе центральной площади.

В распоряжении издания появились кадры, на которых видно, как на носилках медики несут раненую.

Есть информация, что ранение получила Евгения Зайцева - дочь покойного Олега Балицкого, брата фейкового губернатора-предателя Украины Евгения Балицкого.

В результате взрыва в Мелитополе есть раненые / Фото ria-m.tv

Росгвардейцы, полиция, военные изучают какой-то пакет на тротуаре. По непроверенным данным, ранение получили две женщины и молодой человек.

Информация предварительная и сейчас уточняется.

В оккупационной "администрации Запорожской области" подтвердили взрыв в городе и заявили, что за инцидентом стоят "украинские диверсанты".

Как сообщал Главред, в Мелитополе Запорожской области заметили предательницу Украины Екатерину Уманец. Она неоднократно получала от российских спецслужб деньги на создание и финансирование так называемой "Запорожской народной республики". Уманец вернулась в захваченный российскими оккупантами Мелитополь из Москвы.

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