Получала от ФСБ деньги на создание "ЗНР": в Мелитополь из Москвы вернулась беглая сепаратистка

Екатерина Уманец была лидером местного антимайдана 2014 года, возглавляла движение "Русская весна". В Украине женщину обвиняют в государственной измене.
В Мелитополе Запорожской области заметили предательницу Украины Екатерину Уманец. Она неоднократно получала от российских спецслужб деньги на создание и финансирование так называемой "Запорожской народной республики".
Уманец вернулась в захваченный российскими оккупантами Мелитополь из Москвы, сообщает РИА-Мелитополь.
Женщина была лидером местного антимайдана 2014 года, возглавляла движение "Русская весна".
По данным издания, Уманец поддерживает двух местных коллаборантов – депутата горсовета Тараса Генова и сторонника Кремля Владимира Рогова, который также называет себя "членом Запорожской военной администрации" и призывает мелитопольцев к сотрудничеству с оккупантами.
В 2017 году в отношении Уманец было открыто уголовное производство за государственную измену.
Как сообщал Главред, с началом оккупации жители Мелитополя показали врагу мирное сопротивление, но затем, в ответ на террористические действия россиян, начали партизанское движение.
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что, по данным разведки, подтверждено уничтожение 100 оккупантов. На телах убитых обнаруживали ножевые и огнестрельные ранения. Россияне пытаются всячески скрыть этот акт сопротивления.
Напомним, посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер заявил, что Россия планирует аннексировать до середины мая три области Украины - Донецкую, Луганскую и Херсонскую.
Другие новости:
- В оккупированном Мелитополе массово гибнут военные РФ: Арестович объяснил причину
- Резня в Мелитополе: партизаны зачищают Запорожскую область от рашистов
- В оккупированном Мелитополе расстреляли авто с буквой Z: захватчики ищут "нацистского снайпера"