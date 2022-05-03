Получала от ФСБ деньги на создание "ЗНР": в Мелитополь из Москвы вернулась беглая сепаратистка

Екатерина Уманец - предательница Украины - вернулась в оккупированный Мелитополь / Фото ria-m.tv

В Мелитополе Запорожской области заметили предательницу Украины Екатерину Уманец. Она неоднократно получала от российских спецслужб деньги на создание и финансирование так называемой "Запорожской народной республики".

Уманец вернулась в захваченный российскими оккупантами Мелитополь из Москвы, сообщает РИА-Мелитополь.

Женщина была лидером местного антимайдана 2014 года, возглавляла движение "Русская весна".

По данным издания, Уманец поддерживает двух местных коллаборантов – депутата горсовета Тараса Генова и сторонника Кремля Владимира Рогова, который также называет себя "членом Запорожской военной администрации" и призывает мелитопольцев к сотрудничеству с оккупантами.

В 2017 году в отношении Уманец было открыто уголовное производство за государственную измену.

Как сообщал Главред, с началом оккупации жители Мелитополя показали врагу мирное сопротивление, но затем, в ответ на террористические действия россиян, начали партизанское движение.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что, по данным разведки, подтверждено уничтожение 100 оккупантов. На телах убитых обнаруживали ножевые и огнестрельные ранения. Россияне пытаются всячески скрыть этот акт сопротивления.

Напомним, посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер заявил, что Россия планирует аннексировать до середины мая три области Украины - Донецкую, Луганскую и Херсонскую.

Другие новости: