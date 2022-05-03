Как из учебника Кремля: РФ планирует в мае аннексировать три области Украины - посол США в ОБСЕ

Россия попытается присоединить "ЛДНР" / Фото Reuters

Россия планирует аннексировать до середины мая три области Украины - Донецкую, Луганскую и Херсонскую.

Об этом заявил посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер, пишет The Guardian.

"Согласно последним сообщениям, мы считаем, что Россия попытается присоединить "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику". В отчетах говорится, что Россия планирует организовать "референдумы" примерно в середине мая. Это просто из учебника Кремля", — сказал Карпентер.

Также Россия рассматривает провернуть подобный план и во временно оккупированном Херсоне, где Москва недавно ужесточила свой контроль и навязала использование своей валюты – рублей.

"Мы считаем, что отчеты очень достоверны. К сожалению, мы были больше правы, чем неправы. Такие фиктивные референдумы – сфабрикованные голосования – не будут считаться легитимными, как и попытки аннексии дополнительной территории Украины. Но мы должны действовать с пониманием срочности", — добавил дипломат.

По словам Карпентера, не исключено, что Кремль попытается захватить и другие части Украины, навязывая своих "марионеток и доверенных лиц" в органах местного самоуправления и вытесняя демократически избранных чиновников.

Как сообщал Главред, советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает, что к 9 мая российское руководство готовит заявления относительно ранее оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Возможно, будет сделано заявление о том, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" будут приняты в Российскую Федерацию", - сказал он.

Ситуация в Херсоне

Оккупационные войска России осуществили военное вторжение в Херсон в начале марта и захватили город. Местные жители выступают против захвата региона страной-агрессором. Они выходят на улицы и участвуют в мирных митингах в поддержку Украины.

25 апреля оккупанты РФ захватили здание Херсонского горсовета. Захватчики выгнали работников мэрии из своих кабинетов. Мэр города Колыхаев вынужден был покинуть рабочее место. Государственный флаг Украины со здания сняли.

Вооруженные силы Украины способны победить российских оккупантов в Херсоне. Но для этого украинским защитникам необходимо тяжелое вооружение от международных партнеров. Об этом заявлял 20 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

21 апреля Арестович заявил: чтобы освободить Херсон от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины не будут брать город штурмом. Будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области.

26 апреля стало известно, что ВСУ удалось освободить 5 сел на Херсонщине, оккупанты отступают на рубежи Чернобаевки.

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