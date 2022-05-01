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Путин готовит важное заявление к 9 мая о судьбе "ДНР" и "ЛНР"

1 мая 2022, 18:49

От россиян можно ожидать еще немало разных "сюрпризов".

Путин, война
Путин / Reuters

9 мая 2022 года российским властям нужно показать своему народу хоть какую-то победу в войне против Украины.

Как говорит советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, поскольку на поле боя таких побед нет, оккупанты не могут нигде продвинуться вперед.

"Они будут рассказывать о переходе в "рублевую зону" на Херсонщине и захваченной части Запорожья. И будут показывать, как они "возвращают к мирной жизни" города", – сказал Вадим Денисенко во время Единых новостей.

От россиян можно ожидать еще немало разных "сюрпризов", говорит Денисенко и отмечает, что российское руководство готовит заявления относительно ранее оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Возможно, будет сделано заявление о том, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" будут приняты в Российскую Федерацию. Я думаю, что где-то в этом направлении они будут двигаться", – рассказал Вадим Денисенко.

Пока же в России только "признали независимость ДНР и ЛНР". Сделали это 22 февраля. Такое "признание" обострило ситуацию на Востоке Украины, после чего Россия и напала на Украину.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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