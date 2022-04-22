Партизаны ликвидировали уже сотню оккупантов в Мелитополе - мэр города / коллаж ua.depositphotos.com и УНИАН

С началом оккупации жители Мелитополя показали врагу мирное сопротивление, но затем, в ответ на террористические действия россиян, начали партизанское движение. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

"По данным разведки, подтверждено уничтожение 100 оккупантов. Оккупанты пытаются найти хоть кого-то, но не могут, ведь против них весь Мелитополь", ‒ заявил Федоров.

На телах убитых оккупантов обнаруживали ножевые и огнестрельные ранения. Россияне пытаются всячески скрыть этот акт сопротивления.

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Напомним, ранее Силы специальных операций Вооруженных сил Украины совершают рейды в тыловые районы российских оккупационных войск.

Как пишет военный аналитик Том Купер, спецназ ВСУ совершает вылазки в тыл врага в районе захваченного РФ Мелитополя Запорожской области.

Аналитик пояснил, что украинские Силы спецоперации совершают рейды в тыловые районы РФ, устраивая засады на колонны снабжения 58-й общевойсковой армии. Такие мероприятия фиксируются вплоть к оккупированному Мелитополю и на расстоянии до 30 км от Мариуполя.

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