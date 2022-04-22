Партизаны ликвидировали уже сотню оккупантов в Мелитополе - мэр города

К слову, ранее украинские разведчики сообщали о том, что движение сопротивления Мелитополя ликвидировало как минимум семь десятков оккупантов.
С началом оккупации жители Мелитополя показали врагу мирное сопротивление, но затем, в ответ на террористические действия россиян, начали партизанское движение. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.
"По данным разведки, подтверждено уничтожение 100 оккупантов. Оккупанты пытаются найти хоть кого-то, но не могут, ведь против них весь Мелитополь", ‒ заявил Федоров.
На телах убитых оккупантов обнаруживали ножевые и огнестрельные ранения. Россияне пытаются всячески скрыть этот акт сопротивления.
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Напомним, ранее Силы специальных операций Вооруженных сил Украины совершают рейды в тыловые районы российских оккупационных войск.
Как пишет военный аналитик Том Купер, спецназ ВСУ совершает вылазки в тыл врага в районе захваченного РФ Мелитополя Запорожской области.
Аналитик пояснил, что украинские Силы спецоперации совершают рейды в тыловые районы РФ, устраивая засады на колонны снабжения 58-й общевойсковой армии. Такие мероприятия фиксируются вплоть к оккупированному Мелитополю и на расстоянии до 30 км от Мариуполя.
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