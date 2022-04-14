Засады спецназа ВСУ в тылу рашистов: что известно о рейдах ССО под Мелитополем

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Силы специальных операций Вооруженных сил Украины совершают рейды в тыловые районы российских оккупационных войск.

Как пишет военный аналитик Том Купер, спецназ ВСУ совершает вылазки в тыл врага в районе захваченного РФ Мелитополя Запорожской области.

Он утверждает, что недавно один из батальонов 42-й мотострелковой бригады оккупантов был усилен 400 бойцами из Росгвардии.

По мнению эксперта, это связано с попыткой создать что-то наподобие сил быстрого реагирования.

Аналитик пояснил, что украинские Силы спецоперации совершают рейды в тыловые районы РФ, устраивая засады на колонны снабжения 58-й общевойсковой армии. Такие мероприятия фиксируются вплоть к оккупированному Мелитополю и на расстоянии до 30 км от Мариуполя.

Купер добавил, на юге Украины из 49-й общевойсковой армии находится не больше 3-4 БТГ, готовых к бою. Однако они могут нанести ответный удар украинским военным. Противостоят войскам РФ морские пехотинцы, 35-я механизированная бригада и тероборона.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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