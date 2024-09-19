Индия передает Украине снаряды несмотря на протесты Москвы - Reuters

Нью-Дели игнорирует недовольство России и не вмешивается в процесс торговли оружием.

https://glavred.info/world/indiya-peredaet-ukraine-snaryady-nesmotrya-na-protesty-moskvy-reuters-10598348.html Ссылка скопирована

Жалобы Лаврова в Индии не приняли во внимание / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Британии, Википедия, Президент России

Уже больше года индийские производители перенаправляют европейским покупателям в Украину артиллерийские снаряды, что вызвало протесты у страны-агрессора России. Как пишет Reuters, Кремль по меньшей мере дважды поднимал этот вопрос во время встреч с индийскими коллегами, однако безрезультатно.

Среди лидеров инициативы по поставкам Киеву снарядов за пределами ЕС Италия и Чехия. Правительство Индии следит за этим, однако не предпринимает никаких действий для ограничения этих поставок.

Очевидно, что бездействие дружественного Москве индийского правительства озадачило Кремль. Россия, которая поставляет более 60% импорта оружия Дели, является ценным партнером для Индии.

видео дня

Поэтому российский министр Лавров жаловался на поставки индийских боеприпасов, произведенных государственными компаниями Дели, которые использует Украина.

Но Индии выгодно оставаться якобы вне процесса поставки Украине снарядов, ведь, по словам эксперта по безопасности в Южной Азии из Королевского колледжа Лондона Уолтера Ладвига, это позволяет показывать Западу, что Дели якобы не находится уже на стороне агрессора России.

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Поставки Украине вооружения - что известно

Напомним, что западные партнеры пытаются предоставлять Украине чем больше помощи в виде военной техники и вооружения. Так в министерстве обороны Великобритании сообщили о передаче Украине 650 легких многоцелевых ракет (LMM) по контракту на 162 млн фунтов стерлингов для усиления противовоздушной обороны Украины.

Накануне правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи для Украины на 4,6 млрд шведских крон, включающем переносные зенитно-ракетные комплексы Robot System 70.

Ранее во время встречи "Рамштайн" в Германии партнеры Украины сделали ряд важных заявлений и пообещали новые поставки оружия, в частности ракет, боеприпасов и артиллерийских снарядов.

Другие новости об Индии:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред