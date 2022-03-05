Воздушный удар по оккупантам: украинские защитники разбили колонну РФ под Ирпенем

Разбитая техника российских оккупантов / Макс Левин

Колонна оккупантов, направлявшаяся в Ирпень Киевской области, днем 5 марта была разбита ударом Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина сотрудники СБУ, участвующие в боестолкновениях.

Выжил только один оккупант, он был доставлен с ранением в военный госпиталь в Киеве.

В свою очередь народный депутат Украины Виктория Сюмар рассказала, что колонна российской техники, которая из Ирпеня шла на Стоянку для прорыва на Гореничи, разбита украинскими ВСУ с воздуха.

"Дулю вам, а не Киев в осаде!", - пишет нардеп в Facebook.

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В комментариях она добавила, что уничтожена большая часть сил, находившихся в колонне, она остановила движение.

Ранее сообщалосьт, что в Гостомеле Киевской области спецназ Главного управления разведки Минобороны разгромил вражескую колонну.

В результате атаки ВСУ были уничтожены боевые машины десанта противника.