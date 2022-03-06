Предатели Украины получили по заслугам - ВСУ разбили группу военных которые перешли на сторну РФ в 2014

СБУ / УНИАН

В Службе безопасности Украины предоставили доказательства того, как военные предатели 2014 года пошли воевать против Украины.

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

Отмечается, что под Николаевом украинскими силовиками была разбита батальонно-тактическая группа оккупантов. И большая часть ее состава – это военные предатели, которые перешли на сторону РФ в Крыму.

С того момента в СБУ составили список имен и ждали часа, когда им представится возможность покарать предателей.

"Теперь Путин помог СБУ привлечь виновных к ответственности – сам отправил предателей на верную смерть в Украину. Кроме того, СБУ захватило документы военных РФ. У нас есть таблица позывных, номера мобильных телефонов, флеш носители, SIM-карты и личные документы русских захватчиков. Список тех, кого ждет правосудие СБУ, пополнился. Прилагаем все усилия, чтобы все они были наказаны!", - отмечается в сообщении.

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Ранее Главред писал, что в разведке обнародовали список летчиков-рашистов, которые бомбят мирное население Украины.

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