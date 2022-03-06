Начальник Генштаба Беларуси подал в отставку, Минобороны РБ опровергает

Начальник Генштаба Беларуси подал в отставку / Минобороны Беларуси

Начальник генштаба Беларуси Виктор Гулевич подал в отставку. Об этом рассказал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Те, кто направил мне этот документ, говорят, что он настоящий. Начальник Генштаба Белоруссии подал в отставку. Воевать с Украиной не хочет. Но, считаю, нужно было думать раньше, прежде чем планировали войну, а не после того, как ее вместе с Путиным начали", - написал Цаплиенко.

В документе, опубликованном журналистом и датированном 4 марта, отмечается, что причиной для рапорта об отставке послужили "массовые отказы личного состава" воинских частей Беларуси от участия в боевых действиях.

"Проведение разъяснительныйх работ с командирами воинских частей не дало результата. Имею смелость предположить, что проведение замены командиров данных воинских частей, которые не смогли оргинизовать формирование групп на местах, не даст нужного нам результата", - сказано в документе.

Однако в Минобороны Беларуси информацию об отставке Гулевича назвали фейком.

"Фабрика фейков продолжает строчить из фейкометов. На этот раз они начали себя успокаивать ими же придуманным мифом о якобы "массовом отказе от участия в боевых действиях" и прошении об отставке начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси", — сказано в сообщении оборонного ведомства.

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