Под Киевом - ожесточенные бои: враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень

Столичная власть делает все для жизнеобеспечения города, создания резерва продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Киев готовится к обороне.
Под Киевом продолжаются ожесточенные бои. С особенной яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень. Целенаправленно убивает мирных жителей. Об этом в своем видеообращении 7 марта заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Он также выразил соболезнования из-за гибели своего коллеги - главы Гостомельской общины Юрия Прилипко.
"Погиб глава Гостомельской общины Юрий Прилипко. Когда раздавал людям хлеб и лекарства. Это — мой коллега, которого хорошо знаю по Ассоциации городов, по нашему сотрудничеству. Светлая память Юрию Прилипко. Он до последнего вздоха был с общиной. Заботился о людях" , – заявил Кличко.
Мэр добавил, что украинские города героически защищаются.
"Отважно защищают нашу землю военные. Бесстрашно выходят против оккупантов мирные жители городов. В столице мы сегодня делаем все для жизнеобеспечения города. Для создания резерва продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Распределяем и оказываем помощь тем, кому она сегодня больше всего нужна", - рассказал Кличко.
Также была направлена гуманитарная помощь в Чернигов. Власти Киева пытаются доставить гуманитарные грузы в Бучу и Гостомель.
"Столица готовится к обороне. Прошу всех киевлян сохранять выдержку. Находиться дома или – при сигнале тревоги – в укрытиях. Киев будет стоять!", - резюмировал Кличко.
Как сообщал Главред, города Ирпень и Буча под Киевом больше трех суток остаются без воды, еды и электричества. У местных жителей нет возможности уехать, так как российские оккупанты запретили горожанам выходить из домов.
Подобная ситуация и в городе Буче, который находится под обстрелами почти с самого начала войны. Мирных жителей убивают прямо во дворах. Люди прячутся по подвалам. С ними почти нет связи, в городе нет электроэнергии.
Власти пытаются договориться о "зеленых коридорах" из Бучи и соседнего Гостомеля, но пока эвакуация невозможна.
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Министр обороны Украины Алексей Резников 7 марта заявил, что украинские защитники демонстрируют высокое мастерство, уничтожая российских захватчиков по всем направлениям обороны. Из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. При этом оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. Российские войска везде получат жесткий отпор, добавил Резников.
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